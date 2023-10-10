Пара доллар/рубль будет торговаться вблизи отметки 100 руб./$1 до конца октября - "Велес Капитал"

Пара доллар/рубль будет торговаться вблизи отметки 100 руб./$1 до конца октября, полагает начальник отдела банков и денежного рынка "Велес Капитала" Юрий Кравченко.

"Во вторник доллар несколько отступил от максимумов предыдущего дня, когда курс поднимался выше 102 руб./$1, - отмечает эксперт. - В утренние часы доллар преодолел отметку в 101,9 руб./$1, однако далее встретил сопротивление и к середине дня скорректировался почти до 99,25 руб./$1. Тем не менее, этот уровень вероятно вновь показался участникам привлекательным для покупок, в результате чего к концу рабочего дня доллар поднимался выше 100 руб./$1".

По мнению аналитика, в ближайшее время рублю остается надеяться лишь на то, что ближе к окончанию недели или с началом второй половины месяца давление на него будет постепенно ослабевать из-за увеличения предложения валюты экспортеров. "К тому же уровни 100+ руб., вероятно, на данный момент весьма привлекательны для продажи валютной выручки, - считает Кравченко. - В то же время увеличение объема продаж валютной выручки крупнейшими экспортерами, о котором по итогам сентября сообщал накануне в своем обзоре ЦБ, судя по всему, не гарантируют видимую поддержку рублю. Даже с учетом возможного ослабления давления на российскую валюту во второй половине месяца можно ожидать сохранения торгов по паре доллар/рубль вблизи отметки в 100 руб./$1".

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