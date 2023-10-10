Акции Сбербанка сохраняют инвестиционную привлекательность - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции Сбербанка остаются инвестиционно привлекательными и могут продолжать занимать значимую долю в портфеле долгосрочного инвестора, считают аналитики "Газпромбанк Инвестиции".

"Минфин ожидает от Сбербанка по итогам 2023 года 375 млрд рублей дивидендов в адрес Фонда национального достояния, что эквивалентно 33 рублям на акцию. Сам эмитент намерен сохранить тренд на рост год от года размера дивиденда на акцию. Это может говорить о том, что даже в случае снижения прибыли банк готов платить более щедрые дивиденды в будущем, - отмечают эксперты в обзоре. - По итогам 9М23 Сбербанк заработал для своих акционеров 1129 млрд рублей чистой прибыли или 52,3 рубля прибыли на акцию, что эквивалентно 20,8% доходности акционеров. За весь год банк может заработать от 1,45 до 1,5 трлн рублей чистой прибыли или 68,8 рубля прибыли на акцию. Доходность акционеров может составить 26%".

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