"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций HKEx

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций оператора Гонконгской биржи Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEx) с прогнозной стоимостью 384 гонконгских доллара (HKD) за штуку, что предполагает потенциал роста 33% от текущего уровня, сообщается в обзоре инвесткомпании.

Целевая цена соответствует 41x 2023п и 36x 2024п.

"Эмитент 20 октября представит свои результаты за 3К23. По нашим оценкам, в отчетном периоде доходы компании выросли на 13% г/г (минус 3% к/к), до HKD4,87 млрд. Без учета инвестиционной прибыли комиссионный доход, вероятно, упал на 2% г/г - до HKD3,84 млрд, но остался прежним к/к. Мы ждем рост прибыли за 3К23 на 22% г/г (минус 5% к/к) - до HKD2,76 млрд, прогнозируем снижение торговых оборотов и понижаем оценку прибыли за 2023 год на 4% - до HKD11,9 млрд, при этом подтверждаем прогноз прибыли на 2024 год", - указывают аналитики "БКС МИ".

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