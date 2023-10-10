"Финам" открыл торговую идею: покупать акции CrowdStrike Holdings с целью $220

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции CrowdStrike Holdings Inc. с целью $220 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 20,99%, стоп-приказ: $155, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Сентябрьский отчет о занятости в США показал, что рынок труда в стране остается сильным. Этот рынок косвенно связан с комплексным программным обеспечением, поэтому неудивительно, что в пятницу, 6 октября, бумаги ряда IT-компаний серьезно выросли в цене. В частности, котировки акций CrowdStrike подскочили на 6,3%, CloudFlare - на 7%, Zcaler - на 6%", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения очередное сопротивление пройдено и восходящая тенденция продолжается. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $155 риск на портфель составит 0,74%", - указывают эксперты "Финама".

CrowdStrike Holdings Inc. - компания, работающая в сфере информационной безопасности, мировой лидер в области защиты конечных точек и облачного анализа данных.

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