"Финам" повысил рейтинг акций Li Auto до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций Li Auto с "держать" до "покупать" с целевой ценой HKD155, что предполагает потенциал роста 17,6% от текущих уровней, отмечается в аналитическом материале инвесткомпании.

Целевая цена депозитарных расписок (NASDAQ), представляющих права на 2 обыкновенные акции, составляет $39,7, апсайд - 18,7%.

"Акции автопроизводителя Li Auto в текущем году показали феноменальный рост: с января бумаги подорожали на 71% при снижении индекса гонконгской биржи на 12,3%, - пишет аналитик Анна Буйлакова. - При этом акции скорректировались на 29% от своих абсолютных максимумов, достигнутых в августе текущего года, что, по нашему мнению, предоставляет инвесторам возможность добавить бумаги компании в портфель. Компания агрессивно наращивает продажи - в 3К23 поставки выросли в 4 раза по сравнению с 3К22, а эффект масштаба положителен для чистой рентабельности - 2023 год может стать первым безубыточным годом для молодого автопроизводителя. Акции Li Auto после коррекции на 29% от абсолютных максимумов, достигнутых в августе, вновь выглядят привлекательно, и мы повышаем их рейтинг с "держать" до "покупать".

Li Auto - китайский производитель премиальных гибридных электромобилей.

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