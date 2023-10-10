"Тинькофф Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с целью 296 руб. за штуку, сообщается в комментарии аналитика Ляйсян Хусяиновой.

"Сбербанк продолжает показывать превосходящие уровень 2021-го года результаты по чистой прибыли, - пишет эксперт. - Сравнительные показатели за 2022 год банк не раскрывает, но прибыль за сентябрь и 9 месяцев 2023 года почти на 20% выше аналогичных показателей 2021-го года. Рентабельность капитала остается на высоком уровне в 25% по итогам девяти месяцев (по итогам 2023-го года ожидается ее сохранение на уровне не менее 22%). Уверенный рост продолжают демонстрировать чистые процентные и комиссионные доходы".

За первые 9 месяцев текущего года Сбер уже заработал 25 рублей потенциальных дивидендов, подчеркивается в комментарии. При сохранении темпов роста чистой прибыли аналитик ожидает, что размер дивидендов по итогам 2023 года может составить около 33 рублей на акцию (дивидендная доходность около 12,5%).

"В конце 2023 года Сбер представит обновленную стратегию, - напоминает Хусяинова. - Это может стать дополнительным катализатором роста котировок. Мы подтверждаем идею на покупку акций Сбера и целевую цену 296 руб за акцию. При этом по мультипликатору P/B акции уже торгуются чуть выше справедливого уровня в 1,0x и в моменте компанию нельзя назвать недооцененной".

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