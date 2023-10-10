ПСБ подтверждает прогнозную цену акций Сбербанка на уровне 320 руб

Промсвязьбанк (ПСБ) подтверждает прогнозную цену обыкновенных акций Сбербанка на уровне 320 руб. за штуку с рекомендацией "покупать", говорится в комментарии аналитика Дмитрия Грицкевича.

"Сбербанк получил прибыль за 9 месяцев 2023 года 1,1 трлн руб. (+21% относительно 9 мес. 2021 года), за сентябрь - 130 млрд руб. (после рекорда августа в 141 млрд руб.). Сбербанк демонстрирует высокие темпы кредитования и формирует устойчивую базу для прибыли следующего года. Учитывая фактор роста резервирования к концу года, месячная прибыль Сбербанка может составить 100-120 млрд руб. в октябре-декабре и ~1,5 трлн руб. за весь 2023 год. Сохраняем целевую цену обыкновенных акций Сбербанка на ближайшие 12 месяцев на уровне 320 руб. Потенциал роста - 21%, ожидаемая дивидендная доходность около 12%. Рекомендация - "покупать", - пишет эксперт.

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