"КИТ Финанс Брокер" повысил прогнозную цену "префов" Башнефти до 1800 руб

"КИТ Финанс Брокер" повысил прогнозную стоимость привилегированных акций "Башнефти" до 1800 рублей за штуку, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Правительство РФ приняло решение внести правки в НК РФ, согласно которым демпферные платежи восстанавливаются в полном размере с 1 октября. Напомним, с 1 сентября было снижение коэффициента демпфера в 2 раза. Кроме того, стало известно, что нефтяные компании в сентябре получили из российского бюджета выплаты по механизму топливного демпфера в размере 298,7 млрд руб., это самая крупная выплата в этом году, свидетельствуют данные Минфина РФ. Таким образом, с октября размер демпфера, который получат нефтяные компании может вырасти еще. Получается финансовые результаты "Башнефти" за 3К23 будут сильные за счет роста цен на нефть, девальвации рубля и снижения дисконта на экспортируемую нефть, а уже в 4К23 показателям поддержку окажет еще и демпфер, - указывают эксперты в обзоре. - Более того, по данным Башкортостана, выручка от переработки нефти за август выросла более 90% год к году. В связи с вышеперечисленным мы кардинально меняем взгляд на акции "Башнефти"! И теперь ожидаем рекордную чистую прибыль эмитента, что скажется на дивидендах. По нашим оценкам, дивиденд на оба типа акций может составить около 250 рублей. Текущая дивидендная доходность составляет 16,78%. Также, по нашим оценкам, "Башнефть" не попадает под налог на сверхприбыль для нефтегазовых компаний. На фоне вышеперечисленного мы пересматриваем наш целевой ориентир по "префам" компании и поднимаем его до 1800 рублей".

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