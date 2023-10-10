"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "держать" для акций "ФосАгро" с целевой ценой 6355 руб. за штуку, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Эльзы Газизовой.

"Коррекцию в акциях "ФосАгро" в последние месяцы можно объяснить несколькими причинами. В первую очередь это растущая налоговая нагрузка в виде windfall tax, новых экспортных пошлин на минеральные удобрения, а также "курсовых" пошлин. Также в последние дни давление на акции компании оказала новость об отказе акционеров компании от выплаты рекомендованных ранее дивидендов в размере 126 руб. на акцию", - пишет эксперт.

Аналитик указывает, что цены на минеральные удобрения падали в первой половине текущего года с рекордных уровней 2022 года, что также оказывало влияние на слабую динамику в бумагах "ФосАгро". На данный момент цены как на фосфорные, так и на азотные удобрения отскочили от июньских минимумов, что благоприятно влияет на доходы компании.

"Более того, "ФосАгро", как экспортеру, оказывает поддержку слабый рубль. Однако в текущих условиях, с учетом различных внутренних ограничений, говорить, что в 2024 году бумаги компании продемонстрируют лучшую динамику, мы не можем", - отмечает Газизова.

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