Отчетность Сбербанка может стать драйвером роста всего фондового рынка - "Финам"

Отчетность Сбербанка может стать драйвером роста котировок его акций и всего фондового рынка, полагает аналитик "Финама" Максим Пухов.

"Начало торговой недели на российском фондовом рынке было неоднозначным. На фоне новостей из Ближнего Востока котировки нефти выросли, но уверенного роста котировок нефтяных компаний не произошло, участники рынка допускают возможность дальнейшей эскалации конфликта и не торопятся покупать российские акции. В очередной раз политика стала во главе, перед экономикой. Тем не менее экономическая привлекательность российского рынка остается довольно высокой", - пишет эксперт.

Публикация отчетности Сбербанка за сентябрь 2023 года по РПБУ, по мнению Пухова, может стать драйвером роста котировок его акций и всего фондового рынка в силу высокого удельного веса в индексе акций Сбера.

"С точки зрения ТА ситуация выглядит следующим образом: пробой вверх локального сопротивления на уровне 3160 пунктов предполагает продолжение роста вплоть до предыдущего максимума, в районе 3260-3280 пунктов", - указывает аналитик.

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