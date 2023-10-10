"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Мечела" с внушительным потенциалом роста котировок - втрое от текущего уровня на горизонте года, сообщается в обзоре аналитиков инвесткомпании.

"Эмитент со II квартала 2023 года начал восстанавливать выпуск коксующегося угля (концентрата) после минимальных значений в I квартале. Наши ожидания роста добычи угля подтверждаются, что в совокупности со слабым рублем и ростом цен на уголь поддержит прибыли компании уже во II полугодии текущего года, - отмечают эксперты. - У Мечела также есть металлургический дивизион, который демонстрирует стабильные результаты на протяжении года. А недавняя реструктуризация кредита Газпромбанка снизила долю неурегулированных кредитных обязательств с 15% до 3% кредитного портфеля. Считаем, что новая сделка позволит Мечелу и дальше сокращать долговую нагрузку и выйти на отрицательный чистый долг в 2026-2027 гг. Недавние экспортные пошлины оцениваем всего в 4% от EBITDA".

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