Индекс Мосбиржи во вторник продолжит движение к 3200п - "Велес Капитал"

Фондовый рынок может сохранить импульс к росту во вторник, индекс Мосбиржи, скорее всего, продолжит движение к отметке 3200 пунктов, полагает аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова.

"Внешний фон утром вторника можно назвать умеренно позитивным: цены на нефть коррекционно снижаются после скачка наверх накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны, - отмечает эксперт. - Российский фондовый рынок в начале торгов во вторник может сохранить импульс к росту как минимум по индексу Мосбиржи и стремиться в район 3200 пунктов благодаря продолжению покупок в отдельных эмитентах. Повышенный краткосрочный интерес, в частности, может сохраниться к производителям золота на фоне тестирования ценами на драгоценный металл очередного сопротивления $1870/унц. Сильная динамика также может наблюдаться в акциях нефтяных компаний. Акции "Татнефти" последний день можно будет купить с дивидендами за 1-е полугодие. Сбербанк также пытается вернуться к восходящему тренду и опубликует финансовые результаты за сентябрь по РПБУ".

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