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Главная / Мнения аналитиков / Инвесторам в облигации по-прежнему стоит отдавать предпочтение флоатерам - ПСБ
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10 октября 2023 года 10:30
Инвесторам в облигации по-прежнему стоит отдавать предпочтение флоатерам - ПСБ
Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет стратегическую оценку рынка облигаций, по-прежнему отдавая предпочтение флоатерам (ОФЗ и корпоративным бумагам, более 50% портфеля), а также замещающим облигациям и облигациям в юанях и золоте (около 30% портфеля), сообщается в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича. Около 10-20% инвестиционного портфеля при этом можно аллоцировать на короткие корпоративные облигации с фиксированным купоном, полагает эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОБЛИГАЦИИ-АНАЛИТИКА
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