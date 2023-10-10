Инвесторам в облигации по-прежнему стоит отдавать предпочтение флоатерам - ПСБ

Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет стратегическую оценку рынка облигаций, по-прежнему отдавая предпочтение флоатерам (ОФЗ и корпоративным бумагам, более 50% портфеля), а также замещающим облигациям и облигациям в юанях и золоте (около 30% портфеля), сообщается в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича.

Около 10-20% инвестиционного портфеля при этом можно аллоцировать на короткие корпоративные облигации с фиксированным купоном, полагает эксперт.

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