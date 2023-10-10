"Газпромбанк Инвестиции" рекомендует покупать облигации "Азбуки вкуса"

"Газпромбанк Инвестиции" рекомендует покупать облигации ООО "Городской супермаркет" (операционная компания торговой сети "Азбука вкуса") выпуска АЗБУКАВКП2 с эффективной доходностью +16,65%, сообщается в комментарии инвестбанка.

"Сегодня в обращении находятся два выпуска облигаций ООО "Городской супермаркет" на общую сумму 4,5 млрд рублей, - пишут аналитики. - По нашему мнению, интересным может быть выпуск АЗБУКАВКП2 с погашением 18.02.2033 и офертой 28.02.2025. Достаточно короткая дюрация - 1,31 года - снижает процентный риск во время неопределенности процентных ставок. Эффективная доходность по состоянию на 9 октября 2023 составляет 16,65% и существенно выше среднего уровня в своей рейтинговой группе (компания имеет рейтинг A-(RU) / "стабильный" от АКРА), а также выше уровня ключевой ставки, который может быть в обозримом будущем, по оценкам аналитиков и прогнозу Банка России. Рисками выступает потенциально высокий уровень ключевой ставки в будущем".

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