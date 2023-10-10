Ключевые события вторника в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут результаты Сбербанка, макростатистика из России и США:

- Результаты Сбербанка за 9М23 по РСБУ;

- Платежный баланс России в сентябре;

- Выступления представителей ФРС США;

- Инфляционные ожидания в США в сентябре;

- Индекс делового оптимизма малого бизнеса в США от NFIB за сентябрь.

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