Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет двигаться в диапазоне 3150-3200п во вторник - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет двигаться в диапазоне 3150-3200 пунктов на торгах во вторник, прогнозирует главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Ключевое события дня - публикация финансовых результатов Сбербанка за сентябрь. Инвесторов интересует влияние повышение ставки на прибыль банка. В случае если негативного сюрприза там не будет, подъем котировок бумаг эмитента может продолжиться. Кроме того, вторник - последний день для получения дивидендов от "Татнефти". Учитывая текущие цены на нефть и слабый рубль, мы считаем, что бумаги компании смогут быстро закрыть дивидендный "гэп", - отмечает эксперт в комментарии.

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