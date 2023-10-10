Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне влияния противоречивых факторов

Москва. 10 октября. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внутренних и внешних факторов, в том числе ожиданий очередного повышения ключевой ставки ЦБ РФ на октябрьском заседании, а также наметившейся стабилизации курса рубля, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в понедельник после заявлений представителей Федеральной резервной системы (ФРС), отыграв стартовые потери. Рынок воспринял свежие высказывания президента Федерального резервного банка Далласа Лори Логан как указывающие на то, что резкий рост доходности американских гособлигаций может означать снижение необходимости дальнейшего повышения ставок ФРС. По словам Логан, если ставки будут "оставаться выше из-за повышенных премий за срочность, необходимость повышения ставки по федеральным кредитным средствам может снизиться. Однако Федеральному комитету по операциям на открытом рынке (FOMC), возможно, придется принять дополнительные меры сообразно той степени, в которой рост долгосрочных процентных ставок обусловлен состоянием экономики".

Вместе с тем зампредседателя Федрезерва Филип Джефферсон сказал, что взлет доходностей долгосрочных инструментов мог быть результатом того, что инвесторы посчитали набранные экономикой темпы сильнее предполагавшихся ранее и подумали, что ФРС придется держать ставки на повышенном уровне более долгий срок. "Смотря вперед, я буду по-прежнему помнить об ухудшении финансовой конъюнктуры в связи с ростом доходности облигаций и учитывать это при оценке будущей траектории [денежно-кредитной] политики, - отметил Джефферсон. - При оценке экономических перспектив и сопутствующих рисков, а также определении правильного курса дальнейшей политики я буду принимать во внимание развитие событий на финансовых рынках наряду со всей совокупностью поступающих данных".

Большинство фондовых индексов Азии во вторник повышаются, исключением выступает только рынок материкового Китая. Значение японского индекса Nikkei 225 по итогам торгов увеличилось на 2,4%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:38 МСК снизился на 0,5%, в то время как гонконгский Hang Seng подрос на 1,3%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:10 МСК вырос на 0,1%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 с открытия рынка прибавил 1%. Он растет четвертые торги подряд.

В свою очередь цены на нефть снижаются утром во вторник после резкого взлета накануне, трейдеры оценивают возможные последствия вооруженного конфликта между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск во вторник составила $87,62 за баррель, что на 0,6% ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. В пятницу цена этих контрактов увеличилась на 4,2%, до $88,15 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подешевели к этому времени на 0,61%, до $85,85 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов повысилась на 4,3%, до максимальных с 3 октября $86,38 за баррель.

По словам менеджера отдела мировых исследований и аналитики Schneider Electric Робби Фрейзера, ближневосточный конфликт не оказывает непосредственного влияния на предложение и спрос на нефтяном рынке. "Добыча нефти в Израиле и секторе Газа - на контролируемой ХАМАС палестинской территории - фактически равна нулю, - цитирует его высказывание MarketWatch. - Спрос на нефтепродукты в находящемся в непосредственной близости регионе недостаточен для того, чтобы произошел сдвиг мировой рыночной конъюнктуры".

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 9 октября выросла в 1,7 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже немного выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 12,97 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,42 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в понедельник снизился всего на 0,02% и составил 105,49 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (7-9 октября) прибавил 0,05%, поднявшись до 852,59 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Норникель (MOEX: GMKN) БО-001P-02" (+0,56%), "РЖД-001P-02R" (+0,46%) и "РЖД-001P-16R" (+0,29%), а в лидерах снижения - облигации "Ростелеком-002P-06R" (MOEX: RTKM) (-1,14%), "Газпром Капитал БО-001Р-03" (-0,52%) и "Сегежа Групп-002P-01R" (-0,5%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что МФК "Быстроденьги" 11 октября планирует начать размещение выпуска 3-летних облигаций серии 002P-03 объемом 250 млн рублей. Ставки 1-6-го купонов установлены на уровне 21% годовых, 7-12-го купонов - 18% годовых, 13-18-го купонов - 16% годовых, 19-42-го купонов - 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 20% от номинальной стоимости бондов будет погашено в даты окончания 36-го, 38-го и 40-го купонов, еще 40% - в дату погашения.

ООО "Т1" 12 октября с 11:00 до 15:00 МСК планирует собрать книгу заявок на выпуск 2-летних облигаций серии 001P-01 объемом не менее 1 млрд рублей. Ориентир доходности - RUONIA + спред 300-350 базисных пунктов. Ставка 1-го купона будет определена по итогам букбилдинга (значение RUONIA фиксируется на 2-й рабочий день, предшествующий дате книги заявок). Ставки 2-5-го купонов установлены равными ставке 1-го купона. Ставки 6-8-го купонов будут рассчитываться по формуле: значение RUONIA на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала каждого из купонных периодов, плюс спред. Купоны квартальные. Техразмещение планируется 17 октября. Выпуск будет размещен в рамках программы бондов компании серии 001Р объемом 30 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей в середине сентября. На публичный долговой рынок эмитент ранее не выходил.

ООО "Элемент лизинг" 13 октября планирует провести сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-06 объемом не менее 1 млрд рублей. Компания установила ориентир ставки 1-го купона на уровне не выше 16% годовых. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны, а также амортизация: по 2,77% от номинальной стоимости бондов будет погашено в даты окончания 1-35-го купонов, еще 3,05% - в дату погашения облигаций. Техразмещение планируется 18 октября. Облигации будут размещены в рамках программы бондов эмитента объемом 30 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей в феврале 2018 года.

Банк "Северный морской путь" (СМП банк) установил ставку 33-го купона биржевых облигаций серии БО-03 в размере 13,2% годовых. Десятилетний выпуск объемом 10 млрд рублей банк разместил в октябре 2015 года. Бумаги имеют 40 квартальных купонов. Ставка 1-го купона установлена в размере 11,2% годовых. Ставка 2-40-го купонов определяется по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ, действующая по состоянию на 5-й день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, плюс разница между ставкой 1-го купона и ключевой ставкой ЦБ РФ, действующей на дату установления размера ставки 1-го купона (+0,2%).

ООО "Феррони" установило ставку 25-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 13% годовых. Компания разместила 4-летний выпуск объемом 250 млн рублей в октябре 2021 года по ставке ежемесячного купона 12,25% годовых. Ставка текущего купона - 13% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 5% от номинала гасятся в даты выплат с 30-го по 45-й купоны.

ПАО "Трансфин-М" (MOEX: TRFM) установило ставку 5-го купона облигаций серии 001Р-08 на уровне 15,5% годовых. Владельцы бондов получили право требовать приобретения бумаг. Период предъявления облигаций к выкупу - последние 5 рабочих дней 5-го купонного периода. Дата приобретения - третий рабочий день с даты окончания 5-го купонного периода. Десятилетний выпуск объемом 1 млрд рублей был размещен в октябре 2021 года по ставке 9,25% годовых.