Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 98,5-100 руб./$1 во вторник - ПСБ

Пара рубль/доллар, вероятно, проведет торговую сессию преимущественно в диапазоне 98,5-100 руб./$1, пара юань/рубль - в диапазоне 13,4-13,7 руб., считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Утром вторника ключевые мировые валюты пытаются отыграть часть потерь предыдущего дня, что выглядит с технической точки зрения не очень убедительно. Склонны ждать некоторого снижения волатильности и несколько смещаем целевые диапазоны вниз: ждем, что во вторник доллар будет преимущественно торговаться под трехзначных уровнем, в диапазоне 98,5-100 руб./$1, юань - 13,4-13,7 руб. Хотя новых вводных пока нет, рассчитываем на сохранение повышенного предложения со стороны экспортеров. Если крупные объемы на продажу, как и в понедельник, поступят во второй половине торгов, рубль может укрепиться и по итогам текущего дня", - пишет аналитик в комментарии.

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