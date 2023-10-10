Рынку ОФЗ нужна более уверенная волна укрепления рубля - БКС Экспресс

Рынку рублевых гособлигаций нужна более уверенная волна укрепления рубля для движения цен вверх, говорится в комментарии эксперта БКС Экспресс Василия Карпунина.

"Никакого оптимизма среди участников на рынке облигаций не наблюдается. Индекс ОФЗ по-прежнему день за днем опускается все ниже и ниже. В понедельник он вновь переписал минимумы с весны 2022 года. Инвесторы закладывают в цену риск дальнейшего ужесточения денежно кредитной политики ЦБ РФ и сохранение высоких процентных ставок на более длительном периоде, чем ожидалось ранее. Пожалуй, для отскока в облигациях нужна более уверенная волна укрепления рубля, которая бы сбила инфляционные ожидания", - пишет аналитик.

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