Уолл-стрит выросла на торгах в понедельник на заявлениях представителей ФРС. Большинство фондовых индексов Азии повышаются во вторник. Цены на нефть снижаются утром вторника.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в понедельник после заявлений представителей Федеральной резервной системы (ФРС), отыграв стартовые потери.

Рынок воспринял свежие высказывания президента Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Лори Логан как указывающие на то, что резкий рост доходности американских гособлигаций может означать снижение необходимости дальнейшего повышения ставок ФРС, пишет MarketWatch.

По словам Логан, если ставки будут "оставаться выше из-за повышенных премий за срочность, необходимость повышения ставки по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) может снизиться. Однако Федеральному комитету по операциям на открытом рынке (FOMC), возможно, придется принять дополнительные меры сообразно той степени, в которой рост долгосрочных процентных ставок обусловлен состоянием экономики".

Вместе с тем зампредседателя Федрезерва Филип Джефферсон сказал, что взлет доходностей долгосрочных инструментов мог быть результатом того, что инвесторы посчитали набранные экономикой темпы сильнее предполагавшихся ранее и подумали, что ФРС придется держать ставки на повышенном уровне более долгий срок.

"Смотря вперед, я буду по-прежнему помнить об ухудшении финансовой конъюнктуры в связи с ростом доходности облигаций и учитывать это при оценке будущей траектории [денежно-кредитной] политики, - отметил Джефферсон. - При оценке экономических перспектив и сопутствующих рисков, а также определении правильного курса дальнейшей политики я буду принимать во внимание развитие событий на финансовых рынках наряду со всей совокупностью поступающих данных".

На новостях об эскалации палестино-израильского конфликта прибавили в цене бумаги оборонных и нефтяных компаний, включая RTX Corp. (SPB: RTX) (+4,6%), Lockheed Martin (SPB: LMT) (+8,9%), Northrop Grumman Corp. (SPB: NOC) (+11,4%), Marathon Oil (SPB: MRO) (+6,6%), Occidental Petroleum (SPB: OXY) (+4,5%), Chevron Corp. (SPB: CVX) (+2,8%), ConocoPhillips (SPB: COP) (+5,6%) и Exxon Mobil (SPB: XOM) (+3,5%). При этом акциям последней не помешали вырасти сообщения об аресте руководителя ее сланцевого бизнеса Дэвида Скотта по обвинению в сексуальном насилии.

Капитализация Walt Disney Co. (SPB: DIS) увеличилась на 2,1%. Газета The Wall Street Journal сообщила, что инвестфонд Trian Fund Management инвестора-активиста Нельсона Пельца с конца второго квартала нарастил долю в этой медиакомпании до более чем 30 млн акций с порядка 6,4 млн. По данным источников издания, фонд также планирует запросить несколько мест в совете директоров Disney, в том числе для Пельца.

Бумаги Citigroup Inc. (SPB: C) подорожали на 0,4% после новостей о продаже китайского бизнеса в сфере управления активами состоятельных розничных инвесторов (retail wealth) "дочке" британского банка HSBC Plc в КНР.

Акции страховщика National Western Life Group взлетели в цене на 16,7% после новостей о том, что его примерно за $1,9 млрд покупает аффилированная с Prosperity Life Group компания S. USA Life Insurance Company.

Между тем значительно потеряли в стоимости акции авиакомпаний и операторов круизных судов. Капитализация Carnival Corp. (SPB: CCL) снизилась на 4,3%, American Airlines Group (SPB: AAL) - на 4,1%, Royal Caribbean Group (ранее Royal Caribbean Cruises (SPB: RCL) ) - на 2,9%, Delta Air Lines (SPB: DAL) - на 4,7%, United Airlines Holdings (SPB: UAL) - на 4,9%.

Акции поставщика продуктов и услуг в области генетического тестирования Illumina Inc. (SPB: ILMN) обесценились на 1,6%. Financial Times со ссылкой на источники написала, что европейские регуляторы предпишут этой компании продать купленного за $7,1 млрд без одобрения Брюсселя разработчика тестов для выявления рака Grail.

Рыночная стоимость разработчика препаратов для лечения онкологических заболеваний Mirati Therapeutics (SPB: MRTX) сократилась на 5,3%. Ее за $5,8 млрд покупает фармкомпания Bristol Myers Squibb (SPB: BMY), акции которой подешевели на 0,1%.

Dow Jones Industrial Average по итогам торгов поднялся на 0,59% и составил 33604,65 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 повысилось на 0,63% - до 4335,66 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,39% и составил 13484,24 пункта.

Большинство фондовых индексов Азии во вторник повышаются, исключением выступает только рынок материкового Китая.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:31 МСК увеличилось на 2,6%.

Наиболее существенный подъем показывают акции нефтепроизводителя Inpex, подорожавшие на 8,5%, торговых домов Sojitz и Itochu - на 8,4% и 6,9% соответственно, а также транспортных компаний Kawasaki Kisen Kaisha и Mitsui O.S.K. Lines - на 6,8% и 5,9% соответственно.

Стоимость производителя потребительской электроники Sony повышается на 2,9%, фармацевтической Takeda Pharmaceutical Co. (SPB: TAK) - на 2,2%, инвестиционно-технологической Softbank Group - на 0,1%, сети магазинов одежды Fast Retailing - на 3,6%, автомобильных Toyota Motor и Nissan Motor - на 2% и 2,9% соответственно.

При этом лидером снижения среди компонентов Nikkei 225 выступают бумаги авиакомпаний Japan Airlines (-1,8%) и ANA Holdings (-0,8%).

Котировки акций Sakata Seed упали на 4,7%. Производитель семян в первом финквартале (июнь-август) снизил чистую прибыль на 6,6%, до 1,96 млрд иен ($13,2 млн), из-за повышения расходов. При этом ослабление иены способствовало повышению выручки на 8% - до 19,16 млрд иен.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:38 МСК снизился на 0,5%, в то время как гонконгский Hang Seng прибавил 1,3%.

Самое значительное повышение среди компонентов Hang Seng показывают акции интернет-компании Meituan (SPB: 3690) - на 3,8%, разработчика игр Netease Inc. (SPB: NTES) - на 3,3%, производителя компьютеров Lenovo и выпускающей потребительскую электронику Xiaomi (SPB: 1810) - на 2,9%.

Кроме того, цена бумаг ритейлеров Alibaba (SPB: BABA) и JD.com Inc. (SPB: JD) увеличилась на 2,1% и 1,7% соответственно, интернет-гиганта Tencent (SPB: 700) - на 1,1%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:10 МСК вырос на 0,1%.

Котировки акций Samsung Electronics Co., крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, увеличились на 1,2%.

При этом бумаги сталелитейной Posco подешевели на 4,1%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 2,1%, авиакомпании Korean Air Lines - на 3,1%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 с открытия рынка прибавил 1%. Он растет четвертые торги подряд.

Капитализация крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP выросла на 0,3%, производителя золота St. Barbara Ltd. - на 5,6%, энергетических компаний Woodside Energy и Origin Energy - на 1,3% и 5,5% соответственно.

Цены на нефть снижаются утром во вторник после взлета накануне, трейдеры оценивают возможные последствия вооруженного конфликта между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:08 мск во вторник составляет $87,75 за баррель, что на $0,4 (0,45%) ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. В пятницу цена этих контрактов увеличилась на $3,57 (4,2%), до $88,15 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,46 (0,53%), до $85,92 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов повысилась на $3,59 (4,3%), до максимальных с 3 октября $86,38 за баррель.

По словам менеджера отдела мировых исследований и аналитики Schneider Electric Робби Фрейзера, ближневосточный конфликт не оказывает непосредственного влияния на предложение и спрос на нефтяном рынке.

"Добыча нефти в Израиле и секторе Газа - на контролируемой ХАМАС палестинской территории - фактически равна нулю, - цитирует его высказывание MarketWatch. - Спрос на нефтепродукты в находящемся в непосредственной близости регионе недостаточен для того, чтобы произошел сдвиг мировой рыночной конъюнктуры".

Израиль продолжил атаковать объекты в секторе Газа в ночь на вторник, сообщила газета The Times of Israel. Всего с субботы вооруженные силы страны поразили 1707 целей в Газе, включая 475 ракетных систем, 73 командных центра, 23 объекта стратегической инфраструктуры и 22 подземные цели.

В то же время, как передает Al Jazeera, палестинская радикальная вооруженная группировка "Бригады мучеников Аль-Аксы" заявила, что ее бойцы ведут бои с израильскими войсками в контролируемых израильтянами Дженине и Наблусе на Западном берегу реки Иордан.