Потенциал роста цены нефти пока сохраняется - БКС Экспресс

Котировки нефти марки Brent пока сохраняют шансы на продолжение роста и возвращение выше $90 за баррель, считают эксперты БКС Экспресс.

"Цены на нефть в понедельник закрыли торги в плюсе более чем на 4%, отыгрывая рост геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Военные столкновения между Израилем и ХАМАС могут иметь затяжной характер и значительно изменить политическую обстановку в регионе. Прямых рисков для нефтяных поставок пока нет, но есть косвенные, которые связаны с возможным участием в конфликте Ирана. Обострение конфликта с Израилем и возможное ужесточение санкций со стороны США может сократить экспорт из страны, который оценивается в 1,5 млн б/с, - указывают аналитики в обзоре. - Если новых громких событий в регионе не произойдет, то внимание рынка сосредоточится на данных по запасам в США, которые на прошлой неделе спровоцировали серьезные распродажи. Данные показывают признаки слабеющего спроса на бензин, что дает повод опасаться за прогнозы по потреблению на горизонте 2023-2024 гг. В среду предварительные оценки запасов представит API, в четверг официальную статистику опубликует EIA".

"Фьючерсы на нефть марки Brent во вторник утром незначительно корректируются к уровням закрытия предыдущего дня. Котировки по-прежнему находятся ниже торгового диапазона прошлой недели, что оставляет пространство для продолжения роста и возвращения выше $90 за баррель. Если данные по запасам окажутся благоприятными, то котировки вполне могут сформировать такое движение", - отмечают эксперты.

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