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09 октября 2023 года 19:50

Рубль в понедельник развернулся вверх на фоне роста нефти, отыграл потери после падения к уровням марта 2022г в основных парах

Москва. 9 октября. Доллар США, евро и китайский юань заметно подешевели на Московской бирже по итогам волатильных торгов понедельника, развернувшись вниз после того, как в первой половине сессии обновили максимальные отметки с марта прошлого года. Рубль укрепился к бивалютной корзине в рамках коррекции после предыдущего падения и на фоне сильно дорожающей нефти.

Курс доллара США составил 99,32 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 1,08 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов (в ходе торгов доллар поднимался к отметке 102,345 руб./$1, что является максимумом с 23 марта 2022 года). Евро к этому времени стоил 104,75 руб./EUR1, подешевев на 1,03 рубля (на пике роста его курс достигал 108,0325 руб./EUR1, что также является максимумом с 23 марта прошлого года). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,06 рубля - до 101,76 руб. Курс китайского юаня опустился на 13 копеек - до 13,59 руб. (в ходе торгов юань поднимался до 14,03 рубля, что является максимумом с 30 марта 2022 года).

В конце июня - начале июля прошлого года доллар США торговался вблизи уровней 50-51 руб./$1, евро - 51-52 руб./EUR1, китайский юань - 7,5-7,8 рубля. Таким образом, с лета прошлого года рубль обесценился к основным мировым валютам в среднем в 2 раза.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль сумел отыграть утренние потери к доллару, евро и китайскому юаню и по итогам волатильных торгов понедельника заметно подрос в парах с ними. Поддержку рублю оказал сильный рост цен на нефть, котировки которой к вечеру отыграли почти половину потерь прошлой недели на фоне обострения геополитической напряженности на Ближнем Востоке после атаки ХАМАС на Израиль, что увеличило риски перебоев с поставками сырья в регионе.

Поддержку рублю продолжают оказывать ожидания того, что власти РФ примут новый пакет мер, направленных на стабилизацию его курса. Участники рынка внимательно следят за действиями Банка России, заявлениями официальных лиц в рамках идущей дискуссии о возможных параметрах валютного контроля.

Банк России и правительство РФ реагируют на ослабление рубля, эти шаги правильные, заявил президент России Владимир Путин в рамках международного дискуссионного клуба "Валдай", который на прошлой неделе состоялся в Сочи. "Да, у нас есть проблемы, мы их видим - невозврат выручки, ослабление валюты национальной. Мы это видим. И центральный банк, и правительство реагируют на это. Я уверен, что шаги правильные и будут результаты хорошие", - сказал Путин.

Помощник президента Максим Орешкин, отвечая после заседания на вопрос журналистов, когда эти меры приведут к укреплению рубля, сказал: "Рано или поздно".

"Рубль остается волатильным: в ходе дневных торгов понедельника доллар преодолел отметку в 102 рубля, но позднее отечественная валюта сумела отыграть падение. В целом пока мы не видим фундаментальных предпосылок к удорожанию рубля. Предполагаем, что в ближайшее время увидим вербальные интервенции со стороны Минфина или ЦБ РФ", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющий директор по инвестициям УК ПСБ (MOEX: PSKB) Николай Рясков.

"На прошлой неделе рубль заметно снизился по отношению к доллару США. Просел на 2,5% и завершил неделю на уровне 100,4. Одним из главных факторов ослабления рубля стало снижение мировых цен на нефть и снижение продаж валюты со стороны компаний-экспортеров. В понедельник рубль продолжил снижение, днем достиг уровня 102 по отношению к доллару США. Это происходит из-за сохраняющегося дисбаланса между спросом и предложением на иностранную валюту. Несмотря на то, что объемы экспортной выручки подрастают на фоне дорожающей нефти, объемы импорта пока остаются большими, даже в условиях новой ставки. Учитывая продолжающееся снижение национальной валюты, рост инфляции и распродажи на долговом рынке, не исключено, что на ближайшем заседании Банк России, вероятно, снова повысит ставку, что может скорректировать ситуацию с национальной валютой в пользу его поддержки", - полагает портфельный управляющий УК "Первая" София Кирсанова.

"Давление на рубль в понедельник продолжал оказывать дисбаланс между спросом на иностранную валюту и ее предложением, уже давно наблюдаемый на российском рынке. Он может быть обусловлен тем, что обеспеченное наращиванием экспортной выручки увеличение притока валюты не поспевает за ростом спроса. Вероятно, его провоцирует дальнейшее увеличение как объема импорта, так и вывода капитала за рубеж", - подчеркивает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Цены на нефть продолжают активно расти вечером в понедельник на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. В субботу из сектора Газа были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля, в ответ на что армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи".

Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подорожали на 4,13% - до $88,07 за баррель. Котировки ноябрьских фьючерсов на WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на 4,26% - до $86,31 за баррель.

Газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что нынешние действия ХАМАС против Израиля были спланированы заранее при содействии Ирана. Если участие Тегерана подтвердится, США могут ужесточить санкции в отношении иранского нефтяного сектора, что приведет к падению экспорта топлива из страны, полагают эксперты.

Некоторые аналитики оценивают нефтедобычу в Иране в 3 млн баррелей в сутки, поставки на внешние рынки - свыше 2 млн б/с. В 2020 году, когда США вернули санкции в отношении страны, экспорт падал до 400 тыс. б/с.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 10 октября на 86,87 копейки, до 101,3598 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,0222 рубля, до 107,0322 руб./EUR1.

Торги долларовыми контрактами расчетами "сегодня" не проводились на Московской бирже в понедельник, так как в США отмечают День Колумба. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК понедельника вырос на 56 копеек относительно пятницы и составил 101,057 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 370,156, которые полностью пришлись на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 60,72 копейки, до 106,5668 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" увеличился на 1,0262 рубля, до 106,9012 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR755,887 млн, из которых EUR192,329 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR563,558 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Российские банки в ходе аукциона прямого репо со сроком размещения средств на 35 дней привлекли в понедельник 100 млрд рублей по средневзвешенной ставке 13,1507% годовых при спросе 200 млрд рублей и лимите 100 млрд рублей. На предыдущем аналогичном аукционе в сентябре 2023 года банки привлекли такую же сумму по средневзвешенной ставке 12,2601% годовых.

Банк России 9 октября также провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 820,5 млрд рублей (при лимите 970 млрд рублей) в среднем по ставке 12,76% годовых.

Краткосрочные ставки межбанковского кредитного рынка снизились в пятницу относительно предыдущего торгового дня, в то время как среднесрочные процентные ставки МБК 9 октября умеренно подросли. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 6 октября снизилась на 5 базисных пунктов - до 12,43% годовых. Вместе с тем срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла в понедельник относительно пятницы на 5 базисных пунктов - до 12,42% годовых, на 3 месяца - повысилась на 17 базисных пунктов, до 10,66% годовых, на 6 месяцев - увеличилась на 9 базисных пунктов, до 9,09% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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