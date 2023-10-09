Рынок акций РФ начал неделю с роста вслед за нефтью из-за напряженности на Ближнем Востоке

Москва. 9 октября. Рынок акций РФ начал неделю с роста вслед за подорожавшей нефтью (Brent поднялась к $88 за баррель) из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке после атаки ХАМАС на Израиль, что увеличило риски перебоев с поставками сырья в регионе. Индекс Мосбиржи локально превышал 3185 пунктов, но завершил сессию чуть выше 3174 пунктов из-за ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и вечернего укрепления рубля; индекс РТС превысил 1000 пунктов.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 3174,02 пункта (+0,9%), индекс РТС - 1006,92 пункта (+2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 4,2%.

Доллар к 18:50 МСК упал до 99,36 рубля (-1,05 рубля), днем курс поднимался до 102,35 руб./$1 - максимума с 23 марта 2022 года - на фоне отсутствия заявлений со стороны властей РФ о дополнительных мерах поддержки рубля. Тем не менее, к вечеру рубль начал укрепляться на фоне роста нефти и ожиданий принятия властями РФ нового пакета мер по стабилизации курса нацвалюты.

Подорожали акции Polymetal (MOEX: POLY) (+4,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+3,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+2,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,4% и +1,6% "префы"), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1,4%), бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,9%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,8%), акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,5%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,1%).

Подешевели акции "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,8%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,7% и -0,8% "префы"), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,1%).

Упали после отсечки дивидендов акции банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (-6,4%, до 262,38 рубля); выплаты на обыкновенные бумаги за I полугодие составляют 19,08 рубля на акцию.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимир Лящук, российский рынок акций вырос вслед за котировками нефти - цена Brent поднялась до $88 за баррель.

Спросом пользовались акции компаний нефтегазового сектора на фоне благоприятной конъюнктуры мирового рынка нефти, что при слабом рубле формирует ожидания продолжения выплат высоких дивидендов нефтяниками в будущем.

В финансовом секторе выросли акции Сбербанка и ВТБ на ожиданиях, рекордной прибыли за 2023 год. В секторе металлургии, по словам аналитика, лучше рынка выглядели бумаги золотодобывающих компаний, чему способствовал рост цен на золото, который произошел на фоне геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Во внутренних секторах выделились ростом расписки Fix Price (MOEX: FIXP) на новостях о планах компании провести редомициляцию с Кипра в Казахстан.

"Индекс МосБиржи завтра может продолжить рост и подняться к отметке 3200 пунктов благодаря спросу на акции компаний нефтегазового сектора в условиях подъема цен на нефть", - считает Лящук.

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, российский рынок акций начал неделю ростом - поддержку ему оказали отскок цен на нефть и слабость рубля. Кроме того, реализовался спрос инвесторов, отложенный с конца прошлой недели. Внешний фон по-прежнему неустойчивый, так как новым фактором давления на общерыночный "риск-аппетит" стала эскалация напряженности на Ближнем Востоке.

Реакция нефтяных котировок на события в Израиле оказалась достаточно сдержанной - рынок насторожен, но не верит в негативный сценарий. Да и дорогой глобальный доллар сдерживает ценовой рост сырья. По мере развития событий цены на нефть Brent могут выйти к $90 за баррель, при этом в ближайшее время сохранится высокая чувствительность к новостному фону, считает эксперт.

Текущая конъюнктура может позволить развить повышательное движение. Прогноз по индексу МосБиржи на 10 октября - 3100-3225 пунктов, полагает Бахтин.

По оценке портфельного управляющего УК "Первая" Софии Кирсановой, обострение конфликта на Ближнем Востоке резко повысило риски сбоев поставок нефти на мировые рынки. Помимо нефтяных цен, также выросли цены на газ.

Конфликт между Израилем и Палестиной может повлиять на добычу ведущих производителей нефти в регионе, в том числе на Иран через усиление ограничений со стороны США.

Рубль продолжает ослабление из-за сохраняющегося дисбаланса между спросом и предложением на иностранную валюту. Несмотря на то, что объемы экспортной выручки подрастают на фоне дорожающей нефти, объемы импорта пока остаются большими, даже в условиях новой ставки ЦБ РФ. Учитывая продолжающееся снижение национальной валюты, рост инфляции и распродажи на долговом рынке, не исключено, что на ближайшем заседании Банк России, вероятно, снова повысит ставку, что может скорректировать ситуацию с национальной валютой в пользу его поддержки, считает Кирсанова.

По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, акции золотодобытчиков (Polymetal, ПАО "Полюс", "Лензолота" и "Селигдара" (MOEX: SELG)) движутся вверх вслед за ценами на золото - интерес покупателей к традиционному защитному активу усилился из-за военного конфликта между Палестиной и Израилем.

Бумаги металлургов просели на ожиданиях штрафа от ФАС за необоснованное повышение цен на арматуру в 2021 году. "Глава антимонопольного ведомства 6 октября заявил, что минимальным штрафом им не отделаться, так как они получили сверхприбыль за 2022 год. При этом для бизнеса металлургов особенно болезненным оказалось введение "курсовой ренты": на фоне укрепления доллара к рублю они обязаны увеличивать налоговые отчисления в госбюджет", - отмечает Чернов.

Среди причин роста цен на нефть аналитик также отметил завершение длительных выходных в КНР, после которых, как ожидается, должен увеличиться внутренний спрос на нефтепродукты, а с возобновлением работы банков импорт нефти в Китай вернется к прежним значениям, способствуя усилению спроса на углеводородное сырье во всем мире. Также позитивно рынок воспринял обновленный прогноз ОПЕК, предполагающий, что мировой спрос на нефть к 2027 году составит не 106,9 млн б/с, как ожидалось ранее, а 109 млн б/с.

По словам аналитика ФГ "Финам" Игоря Додонова, на мировых фондовых площадках в понедельник наблюдается ухудшение настроений на новостях о резкой эскалации палестино-израильского конфликта. Впрочем, реакция финансовых рынков пока достаточно сдержанная. Судя по всему, инвесторы полагают, что ситуация все же не приведет к дестабилизации всего ближневосточного региона. Помимо этого, внимание трейдеров направлено на монетарную политику ведущих мировых центробанков, и прежде всего ФРС. В пятницу рынки весьма благоприятно восприняли сильный отчет по рынку труда США, сфокусировавшись в нем, по всей видимости, на данных о замедлении темпов роста зарплат в стране. Тем не менее, оцениваемая рынком вероятность повышения ключевой ставки Федрезервом в начале ноября на 25 б.п. по-прежнему составляет значительные 22%. Это внесет свой вклад в давление на цены рисковых активов в предстоящие дни.

Российские фондовые индексы выросли в понедельник, при этом индекс Мосбиржи обновил максимум за месяц, отмечает аналитик. Поддержку отечественным акциям оказывают существенный рост цен на нефть после резкого обострения палестино-израильского конфликта, а также возобновившееся ослабление рубля. При этом российские инвесторы в большой степени игнорируют определенное ухудшение настроений на зарубежных фондовых площадках, связанное с эскалацией геополитической напряженности. Среди лидеров повышения сегодня находятся акции нефтяников, а также золотодобытчиков.

Между тем, происходящее на рынке в целом можно трактовать как консолидацию в широком диапазоне. И для дальнейшего существенного роста и преодоления локальных максимумов от начала сентября потребуются какие-то более значимые драйверы, которых пока не наблюдается. С точки зрения теханализа на дневном графике индекс Мосбиржи закрепился над 50-дневной скользящей средней. "Ожидаем продолжения повышения с целью на уровне 3200 пунктов, а при его пробитии - в район недавнего локального максимума", - считает Додонов.

В Азии в понедельник на рынках акций отмечалась смешанная динамика индексов (австралийский ASX Australia подрос на 0,2%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,4% после выходной недели), но "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,5-1%) и Штаты (основные индексы к 18:50 МСК снизились на 0,1-0,5% во главе с Nasdaq).

Утренние торги на Гонконгской фондовой бирже были отменены из-за приближающегося тайфуна. Биржи Южной Кореи и Японии закрыты в связи с праздниками. Трейдеры ждут статданных о китайской инфляции и внешней торговле, которые будут обнародованы позднее на этой неделе.

Объем промышленного производства в ФРГ в августе сократился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Федеральное статистическое управление страны (Destatis). Эксперты, чью среднюю оценку приводит Trading Economics, ожидали снижения показателя на 0,1%.

Новости об эскалации палестино-израильского конфликта оказали негативное влияние на фондовые площадки. Члены Совета безопасности Израиля проголосовали за объявление о том, что страна находится в состоянии войны, сообщила накануне The Times of Israel со ссылкой на правительство.

В ночь на воскресенье власти утвердили решение о применении "пункта 40" основного закона страны. На практике это дает возможность проводить "масштабные военные операции", поясняет газета.

В субботу из сектора Газа были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Десятки палестинских боевиков проникли из сектора Газа на территорию Израиля. В свою очередь, армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи" в связи с масштабными атаками ХАМАС.

На этих новостях взлетела стоимость нефти, что усилило опасения инвесторов в отношении ускорения инфляции и, как следствие, роста процентных ставок в США, пишет Trading Economics.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $87,9 за баррель (+4% и +0,6% в пятницу), ноябрьская цена WTI - $86,25 за баррель (+4,2% и +0,6% в пятницу).

Обострение ситуации на Ближнем Востоке создает риск сокращения поставок нефти из региона, отмечает Market Watch.

Газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на информированные источники, что нынешние действия ХАМАС против Израиля были спланированы заранее при содействии Ирана.

Если участие Тегерана подтвердится, США могут ужесточить санкции в отношении иранского нефтяного сектора, что приведет к падению экспорта топлива из страны, полагают эксперты.

Некоторые аналитики оценивают нефтедобычу в Иране в 3 млн баррелей в сутки, поставки на внешние рынки - свыше 2 млн б/с. В 2020 году, когда США вернули санкции в отношении страны, экспорт падал до 400 тыс. б/с.

Тем временем, представитель иранского МИД Нассер Канани заявил в понедельник, что Иран непричастен к нападению палестинского движения ХАМАС на Израиль, обвинения в адрес Тегерана политически мотивированы. "Заявления о роли Ирана в этой ситуации имеют политическую подоплеку", - приводят западные СМИ слова Канани.

По итогам минувшей недели Brent подешевела на 8,3%, WTI - на 8,8%.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Объединенные кредитные системы" (MOEX: UCSS) (+21%), ПАО "Яковлев" (MOEX: IRKT) (+13,3%), ПАО "Генетико" (MOEX: GECO) (+12,2%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+10,9%), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург (MOEX: ZVEZ)) (+8,7%), банка "Авангард" (MOEX: AVAN) (+5,7%), "Детского мира" (MOEX: DSKY) (+5%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (+4,8%), расписки Ros Agro (MOEX: AGRO) (+4,8%), Fix Price (+4,6%)

Расписки FIX Price выросли после известий о планах компании провести редомициляцию с Кипра в Казахстан, собрание акционеров по этому вопросу состоится 9 ноября.

Подешевели акции ПАО "Уралкуз" (MOEX: URKZ) (-3,7%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-2,7%), "ИК Русс-Инвест" (MOEX: RUSI) (-2,5%), ПАО "Донской завод радиодеталей" (MOEX: DZRD) (-2,5%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (-2,3%), ПАО "ГАЗ" (MOEX: GAZA) (-2,2% и -2,7% "префы").

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 56,66 млрд рублей (из них 10,84 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 6,78 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 3,77 млрд рублей на "префы" "Сургутнефтегаза").