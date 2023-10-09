Уровень ставки ЦБР к концу 2024г может составить 9,5% - Инвестбанк Синара

Вероятно замедление годовой инфляции до 5,5% и снижение ключевой ставки Банка России до 9,5% годовых к концу следующего года, считают старший экономист Сергей Коныгин и старший аналитик Александр Афонин.

"Существенный всплеск кредитования, где годовые темпы роста в течение продолжительного времени превышают 20%, и потребления домашних хозяйств - это важнейшие факторы, которыми руководствовался центробанк, ужесточая монетарные условия. Внутреннее потребление, растущее вследствие политики фискального стимулирования и резко ускорившегося кредитования, несет, как подчеркивает регулятор, в себе проинфляционные риски. Расходы домохозяйств вернулись в сентябре на максимумы января 2022 года и в реальном выражении даже превысили, по данным Сбербанка, прошлогодние уровни. И если фактическая инфляция еще не выглядит угрожающе, то опережающие индикаторы уже сигнализируют о необходимости ужесточения денежно-кредитной политики, чтобы в будущем году вернуть инфляцию к целевому значению в 4%, - пишут эксперты в обзоре. - На данный момент мы убеждены, что Банк России начнет ощутимо смягчать монетарные условия лишь во 2П24. Текущая реальная ставка (номинальная за вычетом инфляции) слишком высока, на наш взгляд, и вряд ли сохранится надолго, если власти не хотят допустить спада в экономике. Поскольку в бюджет на 2024 год заложен довольно большой (почти на 3%) рост ВВП, высокие реальные ставки могут негативно отразиться на исполнении бюджета".

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