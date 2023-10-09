SberCIB подтверждает оценку "держать" для бумаг ФосАгро и "продавать" для акций Акрона

SberCIB Investment Research подтверждает оценку "держать" для бумаг "ФосАгро" и "продавать" для акций "Акрона" в условиях не самых благоприятных экспортных цен, сообщается в комментарии старшего аналитика Георгия Иванина и младшего аналитика Никиты Ковалева.

"Министерство промышленности и торговли России опубликовало проект постановления правительства о повышении экспортной квоты на удобрения на 2,2 млн тонн (до 18,5 млн тонн) с 1 июня по 30 ноября. Квота разрешает экспорт 11,5 млн тонн азотных удобрений (сейчас 10,7 млн тонн) и 7 млн тонн фосфатных удобрений (сейчас 5,7 млн тонн). Мы по-прежнему считаем повышение экспортных квот нейтральной новостью для сектора в целом и "ФосАгро" и "Акрона" в частности. Это связано с тем, что предыдущие низкие уровни квот не ограничивали потенциал экспорта удобрений указанных эмитентов в текущем году, и новые квоты вряд ли поспособствуют увеличению экспортных поставок. По нашей оценке, экспорт удобрений "ФосАгро" в 2023 году вырастет примерно на 3%, "Акрона" - на 7%, и пересматривать эти прогнозы мы не планируем", - указывают эксперты.

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