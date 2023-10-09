"БКС МИ" повысил прогнозную цену акций McKesson до $480

"БКС Мир Инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную стоимость акций дистрибьютора лекарств McKesson Corp. с $450 до $480 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков инвесткомпании.

Рекомендация "покупать" для указанных бумаг была подтверждена экспертами.

"Акции торгуются с 14,6х EPS 2025п, что сопоставимо со средним 14,7х по покрываемым нами компаниям сектора. За высокой оценкой стоят перспективы сильного роста выручки и прибыли. Компанию поддерживают сильные продажи препаратов для снижения веса GLP-1, а также специализированных и онкологических лекарств", - отмечают аналитики.

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