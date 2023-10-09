Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг "покупать" для акций Disney

"Инвестционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Walt Disney Co., сообщается в обзоре старшего аналитика Сергея Вахрамеева и аналитика Георгия Горбунова.

"Хедж-фонд Trian Fund Management (основной владелец - Нельсон Пельтц), по данным СМИ, приобрел пакет акций Walt Disney стоимостью $2,5 млрд (1,6% от стоимости компании). Напомним, что Trian Fund Management уже вел борьбу за место в совете директоров эмитента в начале текущего года. В феврале основатель фонда Н. Пельтц снял свою кандидатуру, после того как компания представила широкий план реорганизации и сокращения расходов, что вызвало кратковременный рост акций, - отмечают эксперты банка. - По мнению Trian Fund Managemen, акции Disney на данный момент существенно недооценены и эмитенту необходим совет директоров, более ориентированный на создание стоимости для акционеров. Держатели бумаг компании смогут выдвигать кандидатуры в совет директоров с 5 декабря по 4 января. Мы считаем, что новость создает позитивный фон для котировок акций Walt Disney, поскольку, как правило, действия инвесторов-активистов повышают качество корпоративного управления".

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