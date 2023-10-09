Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг "продавать" для акций Pinduoduo

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "продавать" для акций китайской платформы электронной торговли Pinduoduo Inc., сообщается в обзоре аналитиков.

"Принадлежащий эмитенту интернет-магазин Temu (запущен в 2022 году) вводит комиссию за обслуживание продавцов в размере 0,5% от суммы сделки на платформе. На наш взгляд, рост котировок бумаг компании на 7% не обоснован в силу ограниченного влияния данного решения на финансовые результаты Pinduoduo", - указывают эксперты.

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