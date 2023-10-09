"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Mastercard с целью $418

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Mastercard Inc. с целью $418 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 5,09%, стоп-приказ: $386, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания представила в конце июля хороший финансовый отчет за II квартал 2023 года, напоминают аналитики. Выручка увеличилась на 14% в годовом выражении до $6,27 млрд. Скорректированный показатель EBITDA Mastercard во II квартале поднялся на 14,7% до $3,87 млрд, скорректированная прибыль на акцию увеличилась на 12,9% до $2,89. По итогам всего 2023 года руководство Mastercard ожидает роста выручки на 11-12%, расходов - на 8-9%.

" С технической точки зрения цена находится в восходящем тренде, котировки откатились к уровню поддержки. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже, а тейк-профит - у ближайшего локального максимума. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $386 риск на портфель составит 0,3%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,72", - указывают эксперты "Финама".

Mastercard Inc. - оператор одной из крупнейших международных платежных систем, действующей в 210 странах и объединяющей около 22 тысяч финансовых учреждений.

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