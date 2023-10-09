"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги X5 Group с целью 2800 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги X5 Retail Group с целевой ценой 2800 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 21%, стоп-приказ: 2100 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"С технической точки зрения бумага находится в рамках растущего тренда, - отмечают аналитики. - При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 2100 руб. риск на портфель составит 0,44%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,48".

X5 Group -российская розничная торговая компания, управляющая продуктовыми торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик". Сеть "Чижик" планирует к 2027 году стать лидером в сегменте жестких дискаунтеров. На данный момент компания открыла уже более 1000 магазинов и занимает 8% рынка. Доля "Пятерочки" в сегменте магазинов у дома составляет около 12%, доля "Перекрестка" в сегменте гипермаркетов -11%.

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