Рынок акций РФ в пятницу подрос вслед за миром, РТС за неделю упал из-за ослабления рубля

Москва. 6 октября. Рынок акций РФ в пятницу подрос по индексам при смешанной динамике blue chips на фоне вечернего улучшения внешней конъюнктуры, хотя в моменте мировые площадки снижались после выхода сильной статистики Минтруда США за сентябрь, предполагающей дальнейшее вероятное повышение ключевой ставки Федрезерва. Индекс Мосбиржи превысил 3140 пунктов во главе с бумагами "Яндекса" и "Магнитогорского металлургического комбината".

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 3144,89 пункта (+0,4%), индекс РТС - 987,14 пункта (+0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1,6%.

Доллар к 18:50 стоил 100,32 рубля (-0,09 рубля), максимум сделок на утренней сессии составил 101,5 руб./$1.

За неделю индекс МосБиржи подрос на 0,4%, индекс РТС упал на 2% на фоне роста доллара на 2,35 рубля.

Подорожали в пятницу акции "Яндекса" (+1,6%), "ММК" (+1,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,5% и +0,4% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,3%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,3%), бумаги "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,1%).

Подешевели акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,7%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,6%), бумаги "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,4%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,1%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,1%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,1%).

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рынок акций РФ провел невыразительную неделю, индекс Мосбиржи вяло курсировал чуть выше 3100 пунктов. Слабость рубля оказывала поддержку акциям экспортеров, однако спад нефтяных котировок и общерыночных настроений активизировал биржевых "медведей".

В конце недели усилившийся глобальный доллар не позволил нефти развить ценовой отскок. Индекс DXY пошел вверх после публикации сентябрьского отчета по американскому рынку труда - сильный рынок труда в США воспринимается инвесторами как сигнал к еще более высоким ставкам ФРС.

В ближайшее время инвесторы будут ждать выхода данных по темпам потребительских цен (ИПЦ) США за минувший месяц (12 октября). Если показатель превысит прогноз, уход от риска на рынках может усилиться.

"На российском рынке краткосрочно может продолжиться борьба за подход к 3200 пунктам по индексу Мосбиржи. По нашим ожиданиям, цены на нефть Brent могут восстановиться в район $90 за баррель, в то же время рубль способен отыграть часть позиций и оттеснить доллар ниже отметки 100 руб./$1. Факторы могут уравновешивать друг друга, в результате динамика рынка может быть преимущественно боковой. Наш прогноз по индексу Мосбиржи на 9 октября - 3075-3200 пунктов", - полагает Бахтин.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, индекс Мосбиржи завершил пятницу в небольшом "плюсе", при этом на рынке наблюдалась смешанная динамика, лучше остальных вновь выглядел нефтегазовый сегмент во главе с бумагами "ЛУКОЙЛа" и "Башнефти" (MOEX: BANE). Продолжили восходящую динамику бумаги "Распадской" (MOEX: RASP) (+1,8%, до 359,85 рубля), которые закрепились выше 50-дневной средней. Уверенно смотрелись также акции "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (+1%, до 120,73 рубля), вновь преодолевшие отметку 120 руб. Финансовый сектор все также смотрится безыдейно.

"Ожидаем, что индекс Мосбиржи продолжит двигаться в диапазоне 3100-3200 пунктов в ближайшее время. Основным риском сейчас выступают потенциальные действия властей, которые будут направлены на стабилизацию ситуации на валютном рынке. По-прежнему отдаем предпочтение нефтегазовым компаниям, даже несмотря на снижение цен на нефть, которые все еще остаются высокими, особенно с учетом текущего курса доллара", - считает Головинов.

По оценке руководителя отдела акций УК "Первая" Антона Кравченко, российский рынок на неделе оставался под давлением из-за снижения нефтяных котировок, распродаж на глобальных рынках, а также возможного дальнейшего ужесточения монетарной политики российским ЦБ.

Среди корпоративных новостей стоит отметить IPO компании "Астра" и начало торгов их акциями на бирже на следующей неделе, 13 октября. Также до конца года планируется выход еще ряда компаний на IPO.

Лучше всего на неделе себя чувствовал нефтегазовый сектор, поскольку инвесторы уже ожидают сильных финансовых результатов от нефтегазовых компаний на фоне относительно высоких средних цен на нефть в течение года, а также сокращения спреда между нефтью Brent и Urals. В авангарде снижения на неделе оказался электроэнергетический сектор.

В США сильный рынок труда и устойчивый рост экономики при сохраняющейся высокой инфляции являются сигналом к дальнейшему повышению ставки американским регулятором. Следующее заседание ФРС состоится 1 ноября.

Между тем, на нефтяном рынке превалируют благоприятные фундаментальные факторы, которые могут поспособствовать восстановлению цен на сырье. В частности, продолжают действовать принятые ранее добровольные ограничения по добыче нефти со стороны Саудовской Аравии и России, напомнил Кравченко.

По мнению портфельного управляющего компании "РСХБ Управление активами" Александра Власенко, продолжению роста на российском рынке акций на уходящей неделе помешала упавшая нефть. Резкому падению нефти способствовало решение ОПЕК+ сохранить сокращенные квоты по добыче нефти на фоне взлета американского доллара по отношению к корзине мировых валют.

На следующей неделе рост российского рынка акций может возобновиться. Поддержку будет оказывать нефтегазовый сектор, поскольку правительство РФ решило с 1 октября восстановить топливный демпфер. Изменение коэффициента по демпферу с 0,5 до 1,0 позволит увеличить компенсации нефтеперерабатывающим заводам выпадающих доходов при продаже моторного топлива на внутреннем рынке, считает эксперт.

В Азии в пятницу преобладала позитивная динамика фондовых индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, австралийский ASX Australia подрос на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 0,3%, биржи материкового Китая закрыты в связи с праздниками по случаю Дня образования КНР, гонконгский Hang Seng прибавил 1,7%).

Сильная статистика по рынку труда США в пятницу привела к локальной коррекции индексов вниз в Европе и Штатах, однако вечером индикаторы отыграли потери. В Европе к 18:50 МСК индексы FTSE, DAX, CAC 40 выросли на 0,7-1,1%, в США индексы выросли на 0,8-1% во главе с Nasdaq.

Объем заказов промышленных предприятий Германии в августе увеличился на 3,9% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство экономики. Аналитики в среднем прогнозировали повышение всего на 1,8%, по данным Trading Economics.

По данным Минтруда США, количество рабочих мест в экономике США в сентябре увеличилось на 336 тыс., рекордными темпами за восемь месяцев. Эксперты в среднем ожидали повышения на 170 тыс., сообщает Trading Economics. Согласно пересмотренным данным, в августе показатель вырос на 227 тыс., а не на 187 тыс., как было объявлено ранее.

Тем временем уровень безработицы в США в сентябре составил 3,8%, как и в августе, повторив максимум с февраля прошлого года. Аналитики ожидали снижения показателя до 3,7%.

На нефтяном рынке цены вечером в пятницу подросли после обновления накануне минимумов с августа.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $84,49 за баррель (+0,5% и -2% накануне), ноябрьская цена WTI - $82,72 за баррель (+0,5% и -2,3% в четверг).

Накануне нефть дешевела на перспективах ослабления мирового спроса, перевесивших опасения в отношении ограниченности предложения. В частности, данные Минэнерго США в среду показали значительное сокращение спроса на бензин. Его запасы подскочили в Штатах на 6,48 млн баррелей на прошлой неделе, сообщило министерство. При этом запасы нефти уменьшились на 2,22 млн баррелей.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных S&P Global Commodity Insights, предусматривал сохранение резервов бензина на прежнем уровне и снижение нефтяных запасов на 1,4 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли "префы" ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (+5,9%), акции банка "Авангард" (MOEX: AVAN) (+4,4%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+4,4%), "префы" "Башнефти" (+3,3%), бумаги ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+3,3%), ПАО "Генетико" (MOEX: GECO) (+3%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+2,7%), "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (+2,3%).

Подешевели бумаги ПАО "Яковлев" (MOEX: IRKT) (-11,4%), ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (-7,3%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-6,1%), ПАО "Уралкуз" (MOEX: URKZ) (-6%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (-5,4%), ПАО "Россети Кубань" (MOEX: KUBE) (-5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 39,5 млрд рублей (из них 4,55 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 4,42 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 3,48 млрд рублей на акции "Яндекса").