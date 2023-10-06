.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль в пятницу отыграл дневные потери к доллару и лишь незначительно подешевел к евро на фиксации прибыли перед выходными днями
.
ГЛАВНОЕ
В августе промпроизводство в РФ выросло на 5,4%
Рост промпроизводства в РФ в августе ускорился до 5,4% после 4,9% в июле, сообщил Росстат. Данные оказались сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших повышение на 4,7%. В январе-августе промпроизводство увеличилось на 3,0%
 
Дефицит бюджета РФ по итогам года будет в районе 1% ВВП - Путин
Федеральный бюджет РФ по итогам 2023 года будет исполнен с дефицитом около 1% ВВП, сообщил президент Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи. "У нас за третий квартал текущего года был профицит свыше 660 млрд рублей. (...)...
 
Внешняя торговля - с использованием бартера
Бизнес начал чаще использовать бартер во внешней торговле. Об этом "Ведомостям" рассказали знакомые с деталями взаиморасчетов крупных компаний собеседники. Информацию в целом официально подтвердили представители Минпромторга, Федеральной таможенной...
 
Число корпоративных банкротств в РФ сократилось на 30%
В России количество корпоративных банкротств составило за 9 месяцев 2023 года 5071, это на 30% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из сообщений арбитражных управляющих в "Федресурсе" (Единый федеральный реестр сведений о...
 
06 октября 2023 года 19:41

Рубль в пятницу отыграл дневные потери к доллару и лишь незначительно подешевел к евро на фиксации прибыли перед выходными днями

Москва. 6 октября. Доллар США не изменился на Московской бирже по итогам торгов пятницы, евро и юань показали совсем незначительные разнонаправленные отклонения от уровней предыдущего закрытия. Рубль остался стабильным к бивалютной корзине на фиксации прибыли перед выходными днями.

Курс доллара США составил 100,41 руб./$1 в 19:00 МСК, оставшись на отметках предыдущего закрытия. В ходе утренней сессии доллар поднимался до 101,5 руб. впервые с 23 марта 2022 года. Евро к этому времени стоил 105,77 руб./EUR1, подорожав всего на 0,25 копейки. Ранее евро рос до 106,91 руб. впервые с 15 августа. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 0,11 копейки - до 102,82 руб. Курс китайского юаня опустился на 1,2 копейки - до 13,71 руб. Ранее юань рос до 13,87 руб. впервые с 14 августа.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль не изменился к доллару и евро по итогам пятницы, однако в целом в последний день недели торги отличались повышенной волатильностью. В ходе утренней сессии рубль сильно падал, обновив многомесячные минимумы к основным валютам на фоне отсутствия новых мер со стороны российских властей по стабилизации курса. Позднее участники рынка приступили к закрытию позиций и фиксации прибыли перед выходными днями.

Кроме того, определенное влияние на рублевые пары оказала реакция глобального валютного рынка на данные по рынку труда США за сентябрь, показавшие резкий скачок числа рабочих мест в стране и более умеренное, чем ожидалось, повышение уровня оплаты труда.

Согласно отчету министерства труда США, количество рабочих мест в американской экономике в сентябре увеличилось на 336 тыс., максимальными темпами за восемь месяцев. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал рост показателя на 170 тыс.

Тем временем, средняя почасовая оплата труда в частном секторе в сентябре выросла всего на 0,2% относительно предыдущего месяца, до $33,88. В годовом выражении показатель поднялся на 4,2%. Аналитики ожидали повышения на 0,3% и 4,3% соответственно.

Банк России и правительство РФ реагируют на ослабление рубля, эти шаги правильные, заявил накануне президент России Владимир Путин в рамках международного дискуссионного клуба "Валдай". "Да, у нас есть проблемы, мы их видим - невозврат выручки, ослабление валюты национальной. Мы это видим. И центральный банк, и правительство реагируют на это. Я уверен, что шаги правильные и будут результаты хорошие", - сказал Путин.

Помощник президента Максим Орешкин, отвечая после заседания на вопрос журналистов, когда эти меры приведут к укреплению рубля, сказал: "Рано или поздно".

"Российский рубль сегодня одержал вверх над утренними попытками доллара закрепиться выше отметки 101 руб./$1. Примечательно, что рубль не показал особой реакции на выход сильной статистики с рынка труда США, подтолкнувшей индекс доллара DXY на 0,5% вверх сразу после публикации в 15:30 МСК. Устойчивость рубля в пятницу - характерно слабый для рубля день - может свидетельствовать о достижении валюты сильного сопротивления в области трехзначного числа и позволяет надеяться, что тенденция к росту продолжится в понедельник", - прокомментировала "Интерфаксу" ситуацию на рынке руководитель направления облигационных стратегий Альфа-банка Елизавета Наумова.

"В пятницу доллар уже в утренние часы был близок к повторению августовских пиков. Американская валюта поднималась до 101,5 руб., однако не смогла приблизиться к максимуму августа в 101,75 руб., после которого ЦБ внепланово повысил ключевую ставку до 12%. Тем не менее, после утренних пиков покупатели валюты решили зафиксировать прибыль, и в течение пятницы доллар скорректировался до 99,75 руб. К вечеру USD снова почувствовал поддержку и завершал рабочий день выше 100 руб. Мы полагаем, что если в самом начале следующей недели американская валюта снова не сможет преодолеть максимумы августа, то давление на рубль начнет постепенно ослабевать. До конца следующей недели не исключена консолидация позиций вокруг отметки в 100 руб. Со второй половины октября ожидаем увеличения предложения валюты на рынке, что должно обеспечить возвращение пары на двузначные уровни. Тем не менее, если ситуация с поступлением "токсичной" валюты от экспортеров в начале нового месяца никак не улучшится, а ужесточение ДКП ЦБ окажется недостаточным для ограничения спроса на импорт, то уже в ноябре доллар предпримет новые попытки к обновлению максимумов с начала года", - говорит начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть эталонных марок перешли к повышению вечером в пятницу, но завершают неделю падением примерно на 9%, так как после публикации сентябрьского отчета по рынку труда США усилились ожидания новых повышений ключевой ставки Федеральной резервной системой.

Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подорожали на 0,88% - до $84,79 за баррель. Котировки ноябрьских фьючерсов на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени повысились на 0,9% - до $83,09 за баррель.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 81,49 копейки, до 100,4911 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,2223 рубля, до 106,01 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в пятницу поднялся на 84,77 копейки по отношению к четвергу и составил 100,5065 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 75,69 копейки и составил 100,497 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 623,874 млн, из которых $426,242 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 197,632 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 1,2097 рубля, до 105,9596 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" увеличился на 98,58 копейки, до 105,875 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR504,954 млн, из которых EUR113,191 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR391,763 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка повысились в пятницу предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 5 октября подросла на 5 базисных пунктов - до 12,48% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла в пятницу относительно четверга на 2 базисных пункта - до 12,37% годовых, на 3 месяца - повысилась на 6 базисных пунктов, до 10,49% годовых, на 6 месяцев - увеличилась на 3 базисных пункта, до 9,0% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
06 октября 2023 года 19:51
Рынок акций РФ в пятницу подрос вслед за миром, РТС за неделю упал из-за ослабления рубля
Москва. 6 октября. Рынок акций РФ в пятницу подрос по индексам при смешанной динамике blue chips на фоне вечернего улучшения внешней конъюнктуры, хотя в моменте мировые площадки снижались после выхода сильной статистики Минтруда США за сентябрь, предполагающей дальнейшее вероятное повышение ключевой ставки Федрезерва. Индекс Мосбиржи превысил 3140 пунктов во главе с бумагами "Яндекса" и "Магнитогорского металлургического комбината".    читать дальше
.
06 октября 2023 года 19:45
Рынок акций РФ на неделе консолидировался на фоне внешнего негатива и ослабления рубля
Рынок акций РФ на минувшей торговой неделе консолидировался при смешанной динамике цен blue chips, попытки роста на фоне ослабления рубля нивелировались падением нефти и смешанными сигналами с внешних фондовых площадок. Индекс Мосбиржи стабилизировался в районе 3140 пунктов, индекс РТС опустился ниже рубежа 1000 пунктов.    читать дальше
.
06 октября 2023 года 19:00
Инвестбанк Синара повысил рейтинг акций Clorox до "держать"
"Инвестиционный банк Синара" повысил рейтинг акций Clorox Co. с "продавать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне $126 за штуку, что почти совпадает с текущими котировками, сообщается в аналитическом материале банка. "С 21 июля 2022 года котировки акций компании упали на 18%, тогда как...    читать дальше
.
06 октября 2023 года 18:58
Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю смешанную динамику, несмотря на падение UST
Москва. 6 октября. Котировки российских еврооблигаций по итогам недели продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на очередное падение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ сузились.    читать дальше
.
06 октября 2023 года 18:30
"Финам" повысил рейтинг акций Invesco Water Resources ETF до "покупать"
"Финам" повысил рейтинг акций Invesco Water Resources ETF с "держать" до "покупать", сохранив целевую цену на уровне $60,3 за штуку, что предполагает потенциал роста 15% от текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Доступ к чистой питьевой воде является одной из самых...    читать дальше
.
06 октября 2023 года 18:02
"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Constellation Brands
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Constellation Brands с целевой ценой $282 за штуку, что соответствует потенциалу роста 17% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Сопоставимые продажи Constellation выросли во II квартале на 7% по...    читать дальше
.
06 октября 2023 года 17:34
Рынок акций РФ вряд ли дождется драйверов для значительных изменений на следующей неделе - "Велес Капитал"
Рынок акций РФ вряд ли дождется драйверов для значительных изменений на следующей неделе, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Российский фондовый рынок на следующей неделе может не показать значительных изменений, продолжая торговлю недалеко от текущих значений в...    читать дальше
.
06 октября 2023 года 17:04
Инвестбанк Синара понизил рейтинг акций Mastercard до "держать"
"Инвестиционный банк Синара" понизил рейтинг акций Mastercard Inc. с "покупать" до "держать", сохранив целевую цену при этом на уровне $400 за туку, сообщается в аналитическом материале банка. "Котировки Mastercard за последний год заметно опередили в росте индекс S&P 500 (40% против 20%), -...    читать дальше
.
06 октября 2023 года 16:33
Рубль днем стабилизировался к основным валютам, слабо колеблется к доллару и евро после сильного падения в ходе утренней сессии
Москва. 6 октября. Доллар США и евро немного повышаются на Московской бирже днем в пятницу; рубль незначительно дешевеет к бивалютной корзине, стабилизировавшись перед выходными днями и после того, как ранее в ходе торгов вновь обновил многонедельные минимумы к основным валютам.    читать дальше
.
06 октября 2023 года 16:32
SberCIB повысил прогнозную цену акций Московской биржи до 220 руб
SberCIB Investment Research повысил прогнозную цену акций "Московской биржи" со 195 руб. до 220 руб. за штуку, сохранив рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитиков Михаила Красноперова и Андрея Ахатова. "Мы улучшили прогнозы роста финансовых показателей "Московской биржи" после...    читать дальше
.
06 октября 2023 года 16:05
"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги Halliburton с целью $42,6
"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги Halliburton Co. с целью $42,6 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12%, стоп-приказ: $36,9, говорится в комментарии инвестиционной компании. Менеджмент Halliburton ожидает многолетний...    читать дальше
.
06 октября 2023 года 15:33
Рубль до конца года будет тяготеть к укреплению - "Тинькофф Инвестиции"
Рубль до конца года будет тяготеть к укреплению, говорится в комментарии "Тинькофф Инвестиций". Аналитики "Тинькофф Инвестиций" считают, что ослабление рубля в последнее время все также связано с фундаментальными причинами: сокращением профицита по счету текущих операций, повышением оттока...    читать дальше
.
06 октября 2023 года 15:02
"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать акции НоваБев с целью 5950 руб
"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею "покупать акции "НоваБев Групп" (бывшая "Белуга Групп") с целью 5950 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования - декабрь 2023 года. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7%, сообщается в материале аналитиков. "Акции Novabev Group...    читать дальше
.
06 октября 2023 года 14:30
"Велес Капитал" рекомендует покупать акции Polymetal с целью 650 руб
"Велес Капитал" рекомендует покупать акции Polymetal с целевой ценой 650 руб. за штуку, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Акции Polymetal за прошлый год показывали лучшую динамику по сравнению с "Полюсом" и индексом металлов и добычи, - напоминает аналитик Сергей Жителев. - Так было до...    читать дальше
.
06 октября 2023 года 14:01
"БКС МИ" подтверждает парную торговую идею: лонг в бумагах Норникеля против АЛРОСА
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает торговую идею в рамках стратегии pair trade (торговля парами): "лонг" в бумагах "Норильского никеля" против "шорта" в акциях "АЛРОСА" с целевой доходностью 20% до конца ноября 2023 года, сообщается на портале БКС Экспресс. "С учетом дивидендного...    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.