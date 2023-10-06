Рубль в пятницу отыграл дневные потери к доллару и лишь незначительно подешевел к евро на фиксации прибыли перед выходными днями

Москва. 6 октября. Доллар США не изменился на Московской бирже по итогам торгов пятницы, евро и юань показали совсем незначительные разнонаправленные отклонения от уровней предыдущего закрытия. Рубль остался стабильным к бивалютной корзине на фиксации прибыли перед выходными днями.

Курс доллара США составил 100,41 руб./$1 в 19:00 МСК, оставшись на отметках предыдущего закрытия. В ходе утренней сессии доллар поднимался до 101,5 руб. впервые с 23 марта 2022 года. Евро к этому времени стоил 105,77 руб./EUR1, подорожав всего на 0,25 копейки. Ранее евро рос до 106,91 руб. впервые с 15 августа. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 0,11 копейки - до 102,82 руб. Курс китайского юаня опустился на 1,2 копейки - до 13,71 руб. Ранее юань рос до 13,87 руб. впервые с 14 августа.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль не изменился к доллару и евро по итогам пятницы, однако в целом в последний день недели торги отличались повышенной волатильностью. В ходе утренней сессии рубль сильно падал, обновив многомесячные минимумы к основным валютам на фоне отсутствия новых мер со стороны российских властей по стабилизации курса. Позднее участники рынка приступили к закрытию позиций и фиксации прибыли перед выходными днями.

Кроме того, определенное влияние на рублевые пары оказала реакция глобального валютного рынка на данные по рынку труда США за сентябрь, показавшие резкий скачок числа рабочих мест в стране и более умеренное, чем ожидалось, повышение уровня оплаты труда.

Согласно отчету министерства труда США, количество рабочих мест в американской экономике в сентябре увеличилось на 336 тыс., максимальными темпами за восемь месяцев. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал рост показателя на 170 тыс.

Тем временем, средняя почасовая оплата труда в частном секторе в сентябре выросла всего на 0,2% относительно предыдущего месяца, до $33,88. В годовом выражении показатель поднялся на 4,2%. Аналитики ожидали повышения на 0,3% и 4,3% соответственно.

Банк России и правительство РФ реагируют на ослабление рубля, эти шаги правильные, заявил накануне президент России Владимир Путин в рамках международного дискуссионного клуба "Валдай". "Да, у нас есть проблемы, мы их видим - невозврат выручки, ослабление валюты национальной. Мы это видим. И центральный банк, и правительство реагируют на это. Я уверен, что шаги правильные и будут результаты хорошие", - сказал Путин.

Помощник президента Максим Орешкин, отвечая после заседания на вопрос журналистов, когда эти меры приведут к укреплению рубля, сказал: "Рано или поздно".

"Российский рубль сегодня одержал вверх над утренними попытками доллара закрепиться выше отметки 101 руб./$1. Примечательно, что рубль не показал особой реакции на выход сильной статистики с рынка труда США, подтолкнувшей индекс доллара DXY на 0,5% вверх сразу после публикации в 15:30 МСК. Устойчивость рубля в пятницу - характерно слабый для рубля день - может свидетельствовать о достижении валюты сильного сопротивления в области трехзначного числа и позволяет надеяться, что тенденция к росту продолжится в понедельник", - прокомментировала "Интерфаксу" ситуацию на рынке руководитель направления облигационных стратегий Альфа-банка Елизавета Наумова.

"В пятницу доллар уже в утренние часы был близок к повторению августовских пиков. Американская валюта поднималась до 101,5 руб., однако не смогла приблизиться к максимуму августа в 101,75 руб., после которого ЦБ внепланово повысил ключевую ставку до 12%. Тем не менее, после утренних пиков покупатели валюты решили зафиксировать прибыль, и в течение пятницы доллар скорректировался до 99,75 руб. К вечеру USD снова почувствовал поддержку и завершал рабочий день выше 100 руб. Мы полагаем, что если в самом начале следующей недели американская валюта снова не сможет преодолеть максимумы августа, то давление на рубль начнет постепенно ослабевать. До конца следующей недели не исключена консолидация позиций вокруг отметки в 100 руб. Со второй половины октября ожидаем увеличения предложения валюты на рынке, что должно обеспечить возвращение пары на двузначные уровни. Тем не менее, если ситуация с поступлением "токсичной" валюты от экспортеров в начале нового месяца никак не улучшится, а ужесточение ДКП ЦБ окажется недостаточным для ограничения спроса на импорт, то уже в ноябре доллар предпримет новые попытки к обновлению максимумов с начала года", - говорит начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть эталонных марок перешли к повышению вечером в пятницу, но завершают неделю падением примерно на 9%, так как после публикации сентябрьского отчета по рынку труда США усилились ожидания новых повышений ключевой ставки Федеральной резервной системой.

Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подорожали на 0,88% - до $84,79 за баррель. Котировки ноябрьских фьючерсов на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени повысились на 0,9% - до $83,09 за баррель.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 81,49 копейки, до 100,4911 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,2223 рубля, до 106,01 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в пятницу поднялся на 84,77 копейки по отношению к четвергу и составил 100,5065 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 75,69 копейки и составил 100,497 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 623,874 млн, из которых $426,242 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 197,632 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 1,2097 рубля, до 105,9596 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" увеличился на 98,58 копейки, до 105,875 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR504,954 млн, из которых EUR113,191 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR391,763 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка повысились в пятницу предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 5 октября подросла на 5 базисных пунктов - до 12,48% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла в пятницу относительно четверга на 2 базисных пункта - до 12,37% годовых, на 3 месяца - повысилась на 6 базисных пунктов, до 10,49% годовых, на 6 месяцев - увеличилась на 3 базисных пункта, до 9,0% годовых.