Рынок акций РФ на неделе консолидировался на фоне внешнего негатива и ослабления рубля

Рынок акций РФ на минувшей торговой неделе консолидировался при смешанной динамике цен blue chips, попытки роста на фоне ослабления рубля нивелировались падением нефти и смешанными сигналами с внешних фондовых площадок. Индекс Мосбиржи стабилизировался в районе 3140 пунктов, индекс РТС опустился ниже рубежа 1000 пунктов.

В период со 2 по 6 октября индекс Мосбиржи вырос на 0,4% и составил 3144,89 пункта, индекс РТС упал на 2% и достиг 987,14 пункта на фоне роста доллара до 100,32 руб./$1 (+2,35 рубля) и падения декабрьской нефти Brent до $84,49 за баррель (-8,5%).

Рынок акций РФ в понедельник исчерпал позитивный импульс предыдущей недели и перешел к коррекции на фоне ухудшения внешних настроений и просевшей нефти после локального их роста на новостях о решении вопроса о финансировании правительства США, позволившего избежать шатдауна. Индекс Мосбиржи после утреннего подъема выше 3160 пунктов откатился к закрытию к 3130 пунктам, при этом фаворитами дня выступили бумаги "Сургутнефтегаза" (+4,9%) за счет ослабления рубля (доллар превысил 99,6 руб.).

В США политики пришли к временному соглашению на 45 дней, предотвратившему приостановку работы правительства. Однако глобальный риск-аппетит оставался под давлением. Всемирный банк ухудшил прогнозы роста экономики стран Юго-Восточной Азии из-за замедления восстановления в Китае.

Нефть Brent просела в район $91 за баррель на фоне укрепления доллара на Forex из-за ожиданий еще одного повышения базовой процентной ставки Федрезервом в этом году.

Во вторник рынок акций РФ к вечеру отыграл утренние потери и вышел в небольшой "плюс" благодаря стабилизации нефти (Brent удержалась выше $90 за баррель) и курса рубля, в то время как внешние фондовые площадки подавали негативные сигналы из-за опасений сохранения жесткой монетарной политики в США в условиях сильной статистики по рынку труда страны.

Индекс МосБиржи к закрытию торгов превысил отметку 3140 пунктов после утреннего снижения к 3100 пунктам, лидерами роста выступили бумаги "Сургутнефтегаза" (+2,5%) и "АЛРОСА" (+1,7%). Доллар опустился до 99,66 рубля после утреннего скачка выше 100 руб./$1.

Совокупный объем торгов на рынках "Мосбиржи" (-0,1%) в сентябре 2023 года по сравнению с сентябрем 2022 года увеличился на 67% (до 124,1 трлн рублей), но по сравнению с августом 2023 года объем торгов снизился на 2,7% (со 127,5 трлн рублей).

ЦБ РФ видит необходимость для возвращения инфляции к таргету (4%) поддерживать жесткую денежно-кредитную политику (ДКП) и в течение 2024 года, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин.

В США во вторник вышла сильная статистика Минтруда, основанная на результатах ежемесячного опроса (JOLTS): число вакансий в августе выросло до 9,61 млн при прогнозах снижения до 8,8 млн с июльского уровня 8,92 млн. Сильный рынок труда США позволяет Федрезерву продолжить повышение ставок, на что фондовые площадки отреагировали распродажами. Процентные ставки американских гособлигаций обновили максимумы с 2007 года. Нефть Brent поднялась выше $91 за баррель в рамках коррекции.

В среду попытки рынка акций РФ подрасти на фоне наметившейся коррекции внешних фондовых площадок были нивелированы упавшей нефтью (Brent откатилась ниже $87,5 за баррель) на новостях от ОПЕК+ и статистике Минэнерго США о запасах. Индекс МосБиржи опустился ниже 3135 пунктов во главе с "префами" "Сургутнефтегаза" (-1,9%).

Позитивным фактором в среду, оказавшим давление на доллар, стали данные ADP о занятости в частном секторе США за сентябрь, которые свидетельствуют о минимальном с января 2021 года росте числа рабочих мест: их количество увеличилось на 89 тыс., в то время как аналитики ожидали повышения данного показателя на 153 тыс.

Министры мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) подтвердили приверженность ранее принятым решениям. Комитет продолжит внимательно оценивать рыночные условия, отмечая готовность стран ОПЕК+ реагировать на изменения рынка и принимать дополнительные меры в любое время. Следующее заседание JMMC запланировано на 26 ноября.

Однако рынку не понравилось заявление Саудовской Аравии о том, что она сохранит планы по добровольному сокращению добычи нефти до конца 2023 года, но может пересмотреть его параметры в ноябре. Россия также заявила, что остается приверженной добровольному сокращению поставок нефти на мировые рынки до конца текущего года, а в ноябре намерена оценить возможность увеличения или сокращения ее производства.

В четверг рынок акций РФ провел торги в консолидационных настроениях при смешанной динамике цен blue chips на фоне негативной внешней фондовой конъюнктуры и упавшей нефти (Brent откатилась в район $84 за баррель), что нивелировало попытки "быков" осуществить коррекционный отскок. Индекс МосБиржи стабилизировался в районе 3130 пунктов на фоне ослабления рубля (доллар превысил 100 руб./$1 третий раз за год).

Сбербанк (-0,2%) хочет сохранить тренд роста размера дивидендов на одну акцию в дальнейшем, заявил вице-президент, директор департамента финансов Сбербанка Тарас Скворцов.

Федеральный бюджет РФ по итогам 2023 года будет исполнен с дефицитом около 1% ВВП, сообщил президент Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи. По его словам, российский бюджет справляется и будет справляться с финансированием специальной военной операции.

Всемирный банк прогнозирует экономический рост в России всего на 1,6% в 2023 году и на 1,1% в среднем - в последующие три года, что не прибавило оптимизма участникам торгов. Доклад Минэнерго США, обнародованный в среду вечером, показал снижение запасов нефти в стране неделей ранее и резкий скачок резервов бензина.

В пятницу рынок акций РФ сохранил повышенную волатильность вместе с колебаниями рубля, разнополярными настроениями на внешних фондовых площадках и стабилизацией нефти (Brent торговалась выше $84 за баррель). Индекс МосБиржи колебался в рамках 3120-3145 пунктов, индекс РТС - вблизи отметки 980 пунктов.

Вышедшая в США статистика по рынку труда за сентябрь оказалась лучше ожиданий, что усилило опасения продолжения ужесточения монетарной политики Федрезерва, на что внешние фондовые рынки отреагировали локальным снижением. Однако вечером внешние площадки смогли отыграть потери и выйти в "плюс".

По данным Минтруда США, количество рабочих мест в экономике США в сентябре увеличилось на 336 тыс., рекордными темпами за восемь месяцев, тогда как эксперты ожидали роста на 170 тыс. Согласно пересмотренным данным, в августе показатель вырос на 227 тыс., а не на 157 тыс., как было объявлено ранее.

Уровень безработицы в США в сентябре составил 3,8%, как и в августе, повторив максимум с февраля прошлого года. Аналитики ожидали снижения показателя до 3,7%.

В период со 2 по 6 октября среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи лучше рынка выглядели бумаги "Мечела" (+9%), "Сургутнефтегаза" (+8%), ГК "Сегежа Групп" (+7%); хуже рынка оказались акции ПАО "Софтлайн" (-8%), ПАО "ФСК-Россети" (-8%), "ТГК-14" (-7%).

Динамику рынка акций РФ на следующей неделе будут определять геополитические и корпоративные новости, движение нефти Brent, а также макростатистика. Для индекса Мосбиржи коридор колебаний на неделе может составить 3100-3200 пунктов, для индекса РТС - 960-1020 пунктов с оглядкой на динамику рубля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".