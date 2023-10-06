Инвестбанк Синара повысил рейтинг акций Clorox до "держать"

"Инвестиционный банк Синара" повысил рейтинг акций Clorox Co. с "продавать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне $126 за штуку, что почти совпадает с текущими котировками, сообщается в аналитическом материале банка.

"С 21 июля 2022 года котировки акций компании упали на 18%, тогда как индекс S&P 500 вырос на 6%. Как мы и ожидали, в условиях усиления конкуренции Clorox теряет в капитализации. При сопоставимых с конкурентами перспективах роста выручки на ближайшие пять лет Clorox сейчас оценивается справедливо по отношению к компаниям-аналогам", - пишут аналитики Сергей Вахрамеев и Георгий Горбунов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.