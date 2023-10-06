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06 октября 2023 года 18:58

Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю смешанную динамику, несмотря на падение UST

Москва. 6 октября. Котировки российских еврооблигаций по итогам недели продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на очередное падение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ сузились.

Ситуация в секторе российских еврооблигаций 2 октября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries продолжили снижаться, отыгрывая ожидания сохранения жесткой денежно-кредитной политики ФРС в течение продолжительного времени.

После новостей о принятии Конгрессом США законопроекта о временном финансировании правительства, позволившего избежать шатдауна, доходность десятилетних US Treasuries выросла на 9 базисных пунктов - до 4,67% годовых. Инвесторы полагают, что вероятность очередного повышения процентных ставок Федеральной резервной системой в рамках текущего цикла стала выше после принятия законопроекта.

Минфин РФ в соответствии с указом президента России от 9 сентября 2023 года перечислил в "Национальный расчетный депозитарий" (НРД) 20,9 млрд рублей (эквивалент $214,5 млн) для выплаты купонного дохода и части номинальной стоимости по суверенным еврооблигациям РФ с окончательным сроком погашения в 2030 году, сообщило министерство. НРД средства получил, говорится в сообщении. Выпуск "Россия-2030" имеет амортизационную структуру, на рынке эти евробонды появились в результате реструктуризации долгов бывшего СССР перед странами-членами Лондонского клуба в 2000 году. С июня 2022 года Минфин, согласно указу президента, осуществляет все выплаты по суверенным еврооблигациям РФ в рублях.

В сентябре этого года, незадолго до даты погашения выпуска евробондов "Россия-2023" на $3 млрд (приходилось на 16 сентября), был опубликован новый указ президента, который существенно видоизменил проработавшую больше года схему в части осуществления выплат держателям, чьи права учитываются иностранными депозитариями.

Процентные ставки американских гособлигаций во вторник продолжили повышаться, обновляя максимумы с 2007 года. Продажи US Treasuries сохранились на фоне растущих ожиданий, что ФРС поднимет ставку еще раз в этом году и будет удерживать ее на высоком уровне в течение длительного времени.

Американскому ЦБ может потребоваться повысить базовую ставку еще один раз до конца текущего года и затем удерживать ее на высоком уровне в течение длительного времени, чтобы добиться снижения инфляции до целевого уровня в 2%, заявила накануне президент Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер. Она также отметила, что инфляция в Соединенных Штатах остается слишком высокой, повышательные риски для инфляции превалируют над понижательными. В свою очередь член совета управляющих ФРС Мишель Боуман отметила в понедельник, что, несмотря на недавние признаки замедления инфляции в США, для ее возврата к целевому уровню может потребоваться еще несколько подъемов ставки.

Котировки российских суверенных еврооблигаций в середине недели продолжили колебаться в боковом диапазоне, несмотря на локальный отскок цен американских казначейских обязательств. Рост доходностей долгосрочных гособлигаций США до 16-летних максимумов ставит под угрозу надежды на "мягкую посадку" американской экономики, тем более что точные триггеры такой динамики неясны, написала газета The Wall Street Journal. Федеральная резервная система ужесточала политику в течение полутора лет, что должно было привести к подъему долгосрочных процентных ставок и замедлить экономику, сдержав, таким образом, инфляцию.

Доходность 30-летних US Treasuries увеличилась во вторник до максимума с 2007 года и продолжила рост в начале торгов среды, поднявшись выше 5% годовых. Процентная ставка 10-летних американских госбумаг обновила максимум за 16 лет, достигнув в ходе торгов отметки в 4,887% годовых. Вместе с тем ближе к вечеру по московскому времени ситуация на рынке базовых активов несколько улучшилась, котировки американских гособлигаций смогли скорректироваться вверх, в результате доходности 10- и 30-летних гособлигаций США отошли от многолетних максимумов на 12-14 базисных пунктов.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила во вторник, что пока неясно, установятся ли ставки на высоких уровнях на долгосрочную перспективу. Она отметила, что вопрос роста доходностей беспокоит Минфин. Устойчивый подъем доходностей US Treasuries приведет к существенному увеличению расходов Минфина на обслуживание долга, учитывая, что и госдолг США значительно увеличился за последние годы. Кроме того, повышение долгосрочных ставок толкает вверх ставки по ипотеке, которые уже достигли 23-летних максимумов. Так, ставки по 30-летним кредитам на покупку жилья уже превышают 7,5% годовых.

Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг продолжили колебаться в боковом диапазоне на фоне незначительных ценовых изменений американских казначейских обязательств. Инвесторы оценивали новую порцию опубликованных в США макроэкономических данных. Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло до 207 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 205 тыс., а не 204 тыс., как сообщалось прежде. Эксперты ожидали более значительного повышения - до 210 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели.

В последний день недели рынок отечественных евробондов продолжил находиться в безыдейном состоянии, в то время как доходности казначейских облигаций США резко выросли после публикации данных по американскому рынку труда, обновив 16-летние максимумы. Процентная ставка десятилетних US Treasuries подскочила на 17 базисных пунктов - до 4,887% годовых. Доходность 30-летних бумаг превысила 5,05% впервые с августа 2007 года.

Согласно отчету министерства труда США, обнародованному в пятницу, количество рабочих мест в американской экономике в сентябре увеличилось на 336 тыс., максимальными темпами за восемь месяцев. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал рост показателя на 170 тыс. Более того, данные за август были пересмотрены с повышением: число рабочих мест увеличилось на 227 тыс., а не на 187 тыс., как сообщалось ранее. Уровень безработицы в США в сентябре составил 3,8%, как и в августе, повторив максимум с февраля прошлого года. Аналитики ожидали снижения показателя до 3,7%.

Опубликованные данные повышают опасения трейдеров, что Федеральная резервная система вновь поднимет базовую ставку в этом году. Американскому ЦБ необходимо добиться "охлаждения" рынка труда, чтобы сдержать инфляцию.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и неделей ранее, составила 63,79% от номинала (их доходность выросла на 2 базисных пункта и составила 9,75% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2042 году снизились в цене за неделю на 1,3% - до 67,28% от номинала (их доходность снизилась на 25 базисных пунктов, до 9% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 50 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в стоимости за пять дней 0,26%, подешевев до 34,67% от номинала (его доходность выросла на 8 базисных пунктов и составила 15,55% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене за неделю на 0,37% - до 55,57% от номинала (их доходность увеличилась на 12 базисных пунктов и составила 30,07% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подорожали за неделю на 0,36% - до 52,89% от номинала (доходность выросла на 4 базисных пункта - до 23,75% годовых), в то время как евробонды РФ с погашением в 2029 году прибавили в стоимости 0,1%, подорожав до 49,96% от номинала (их доходность выросла на 7 базисных пунктов, составив 18,97% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась за пять дней на 0,1%, составив 65,3% от номинала.

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе по-прежнему будет определяться как общемировым настроем инвесторов на мировых долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику; при этом явно выраженный тренд, скорее всего, не сформируется вследствие влияния противоречивых факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Рынок отечественных евробондов в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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