"Финам" повысил рейтинг акций Invesco Water Resources ETF до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций Invesco Water Resources ETF с "держать" до "покупать", сохранив целевую цену на уровне $60,3 за штуку, что предполагает потенциал роста 15% от текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Доступ к чистой питьевой воде является одной из самых актуальных проблем в мире, поэтому спрос на продукты для решения проблем с неэффективным использованием ресурса и технологии очистки воды и сточных вод будет оставаться высоким в долгосрочной перспективе. Мы полагаем, что после коррекции на 10,1% с максимумов августа акции Invesco Water Resources ETF к настоящему моменту восстановили потенциал роста", - пишет аналитик Наталья Пырьева.

Invesco Water Resources ETF - биржевой инвестиционный фонд, отслеживающий индекс NASDAQ OMX US Water Index, который включает в себя компании, производящие продукцию для сохранения и очистки воды в частных домах, а также на производственных объектах.

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