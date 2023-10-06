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Главная / Мнения аналитиков / "БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Constellation Brands
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06 октября 2023 года 18:02
"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Constellation Brands
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Constellation Brands с целевой ценой $282 за штуку, что соответствует потенциалу роста 17% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Сопоставимые продажи Constellation выросли во II квартале на 7% по сравнению аналогичным периодом предыдущего года (до $2,84 млрд) и превзошли консенсус на $20 млн, - пишут аналитики. - На фоне роста цен и высокого спроса на пиво компания повысила прогноз прибыли на весь финансовый год до $12-12,2 на акцию с $11,7-12. До публикации квартальных результатов консенсус предполагал прибыль в размере $11,72 на акцию. Мы сохраняем наши оценки прибыли на акцию на финансовые 2024-25 годы в размере $13 и $14. Отметим прогресс компании в повышении продаж Corona и Modelo в условиях слабой макроконъюнктуры. Мы ожидаем расширения рыночной доли Constellation с ростом покупок алкоголя как для потребления дома, так и со стороны ресторанов". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-CONSTELLATION-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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06 октября 2023 года 19:51
Москва. 6 октября. Рынок акций РФ в пятницу подрос по индексам при смешанной динамике blue chips на фоне вечернего улучшения внешней конъюнктуры, хотя в моменте мировые площадки снижались после выхода сильной статистики Минтруда США за сентябрь, предполагающей дальнейшее вероятное повышение ключевой ставки Федрезерва. Индекс Мосбиржи превысил 3140 пунктов во главе с бумагами "Яндекса" и "Магнитогорского металлургического комбината". читать дальше
.06 октября 2023 года 19:45
Рынок акций РФ на минувшей торговой неделе консолидировался при смешанной динамике цен blue chips, попытки роста на фоне ослабления рубля нивелировались падением нефти и смешанными сигналами с внешних фондовых площадок. Индекс Мосбиржи стабилизировался в районе 3140 пунктов, индекс РТС опустился ниже рубежа 1000 пунктов. читать дальше
.06 октября 2023 года 19:41
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Москва. 6 октября. Доллар США не изменился на Московской бирже по итогам торгов пятницы, евро и юань показали совсем незначительные разнонаправленные отклонения от уровней предыдущего закрытия. Рубль остался стабильным к бивалютной корзине на фиксации прибыли перед выходными днями. читать дальше
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"Инвестиционный банк Синара" повысил рейтинг акций Clorox Co. с "продавать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне $126 за штуку, что почти совпадает с текущими котировками, сообщается в аналитическом материале банка. "С 21 июля 2022 года котировки акций компании упали на 18%, тогда как... читать дальше
.06 октября 2023 года 18:58
Москва. 6 октября. Котировки российских еврооблигаций по итогам недели продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на очередное падение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ сузились. читать дальше
.06 октября 2023 года 18:30
"Финам" повысил рейтинг акций Invesco Water Resources ETF с "держать" до "покупать", сохранив целевую цену на уровне $60,3 за штуку, что предполагает потенциал роста 15% от текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Доступ к чистой питьевой воде является одной из самых... читать дальше
.06 октября 2023 года 17:34
Рынок акций РФ вряд ли дождется драйверов для значительных изменений на следующей неделе - "Велес Капитал"
Рынок акций РФ вряд ли дождется драйверов для значительных изменений на следующей неделе, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Российский фондовый рынок на следующей неделе может не показать значительных изменений, продолжая торговлю недалеко от текущих значений в... читать дальше
.06 октября 2023 года 17:04
"Инвестиционный банк Синара" понизил рейтинг акций Mastercard Inc. с "покупать" до "держать", сохранив целевую цену при этом на уровне $400 за туку, сообщается в аналитическом материале банка. "Котировки Mastercard за последний год заметно опередили в росте индекс S&P 500 (40% против 20%), -... читать дальше
.06 октября 2023 года 16:33
Рубль днем стабилизировался к основным валютам, слабо колеблется к доллару и евро после сильного падения в ходе утренней сессии
Москва. 6 октября. Доллар США и евро немного повышаются на Московской бирже днем в пятницу; рубль незначительно дешевеет к бивалютной корзине, стабилизировавшись перед выходными днями и после того, как ранее в ходе торгов вновь обновил многонедельные минимумы к основным валютам. читать дальше
.06 октября 2023 года 16:32
SberCIB Investment Research повысил прогнозную цену акций "Московской биржи" со 195 руб. до 220 руб. за штуку, сохранив рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитиков Михаила Красноперова и Андрея Ахатова. "Мы улучшили прогнозы роста финансовых показателей "Московской биржи" после... читать дальше
.06 октября 2023 года 16:05
"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги Halliburton Co. с целью $42,6 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12%, стоп-приказ: $36,9, говорится в комментарии инвестиционной компании. Менеджмент Halliburton ожидает многолетний... читать дальше
.06 октября 2023 года 15:33
Рубль до конца года будет тяготеть к укреплению, говорится в комментарии "Тинькофф Инвестиций". Аналитики "Тинькофф Инвестиций" считают, что ослабление рубля в последнее время все также связано с фундаментальными причинами: сокращением профицита по счету текущих операций, повышением оттока... читать дальше
.06 октября 2023 года 15:02
"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею "покупать акции "НоваБев Групп" (бывшая "Белуга Групп") с целью 5950 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования - декабрь 2023 года. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7%, сообщается в материале аналитиков. "Акции Novabev Group... читать дальше
.06 октября 2023 года 14:30
"Велес Капитал" рекомендует покупать акции Polymetal с целевой ценой 650 руб. за штуку, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Акции Polymetal за прошлый год показывали лучшую динамику по сравнению с "Полюсом" и индексом металлов и добычи, - напоминает аналитик Сергей Жителев. - Так было до... читать дальше
.06 октября 2023 года 14:01
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает торговую идею в рамках стратегии pair trade (торговля парами): "лонг" в бумагах "Норильского никеля" против "шорта" в акциях "АЛРОСА" с целевой доходностью 20% до конца ноября 2023 года, сообщается на портале БКС Экспресс. "С учетом дивидендного... читать дальше
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