Рубль днем стабилизировался к основным валютам, слабо колеблется к доллару и евро после сильного падения в ходе утренней сессии

Москва. 6 октября. Доллар США и евро немного повышаются на Московской бирже днем в пятницу; рубль незначительно дешевеет к бивалютной корзине, стабилизировавшись перед выходными днями и после того, как ранее в ходе торгов вновь обновил многонедельные минимумы к основным валютам.

Курс доллара США составил 100,47 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 6,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. В ходе утренней сессии доллар поднимался до 101,5 руб. впервые с 23 марта 2022 года. Евро к этому времени стоил 106,01 руб./EUR1, подорожав на 23,75 копейки. Ранее евро рос до 106,91 руб. впервые с 15 августа. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 14,4 копейки - до 102,96 руб. Курс китайского юаня опустился на 0,6 копейки - до 13,72 руб. Ранее юань рос до 13,87 руб. впервые с 14 августа.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль лишь слегка дешевеет к доллару и евро в ходе дневных торгов, участники рынка приступают к закрытию позиций и фиксации прибыли перед выходными днями. Ранее рубль сильно упал, обновив многомесячные минимумы к основным валютам на фоне отсутствия новых мер со стороны российских властей по стабилизации курса.

Банк России и правительство РФ реагируют на ослабление рубля, эти шаги правильные, заявил накануне президент России Владимир Путин в рамках международного дискуссионного клуба "Валдай". "Да, у нас есть проблемы, мы их видим - невозврат выручки, ослабление валюты национальной. Мы это видим. И центральный банк, и правительство реагируют на это. Я уверен, что шаги правильные и будут результаты хорошие", - сказал Путин.

Помощник президента Максим Орешкин, отвечая после заседания на вопрос журналистов, когда эти меры приведут к укреплению рубля, сказал: "Рано или поздно".

Существуют риски ослабления рубля по отношению к доллару США до уровня 102 руб./$1 в отсутствие значимых вербальных интервенций, считают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Динамика рубля на следующей неделе будет определяться факторами, связанными с окончанием длинных выходных в Китае: ЦБ возобновит продажи юаней в рамках зеркалирования инвестиций из ФНБ, а компании будут покупать китайскую валюту для импорта и продавать ее как накопленную выручку от экспорта", - указывают эксперты в комментарии.

Вероятна повышенная волатильность на российском валютном рынке и усиление давления на рубль на торгах в пятницу, считает эксперт Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Выход доллара на трехзначные уровни по отношению к рублю заставляет опасаться локального всплеска волатильности на валютном рынке в условиях затягивания обсуждения властями мер по купированию навеса спроса на валюту, обусловленного активным экономическим ростом, а также ограниченностью предложения валюты со стороны экспортеров - следствия существенного изменения валютной структуры расчетов за экспорт с опережающим увеличением доли рубля и дружественных валют по сравнению с импортными операциями, - пишет аналитик в обзоре. - Не исключаем теста долларом зоны 104-106 руб./$1, юанем - отметки в 14 рублей. Мы рассчитываем, что "вылет" курса доллара в трехзначную зону будет недлительным, так как побудит власти на принятие мер, способных охладить валютный рынок. Кроме того, ждем уже во второй половине октября и увеличения предложения валюты с улучшением позиций рубля, на фоне уплаты крупным бизнесом разового налога на сверхдоход, и ожидаемого роста сборов нефтегазовых платежей в бюджет на фоне комфортных цен на нефть".

Участники глобального рынка ждали данных по рынку труда США (публикация в 15:30 МСК), которые могут повлиять на дальнейшую политику Федеральной резервной системы (ФРС). Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагает рост числа рабочих мест в стране в прошлом месяце на 170 тыс. и снижение безработицы до 3,7% с августовских 3,8%.

Ранее на неделе был обнародован отчет отраслевой организации ADP, показавший минимальный с января 2021 года рост числа рабочих мест в частном секторе США в сентябре. Опубликованные данные говорят об охлаждении американского рынка труда на фоне общего ослабления экономической активности в США в результате ужесточения денежно-кредитной политики ФРС.

Цены на нефть эталонных марок возобновили снижение днем в пятницу после утреннего роста и после обновления минимумов с августа по итогам предыдущей сессии.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК в пятницу составляет $84,03 за баррель, что на 0,05% ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. В четверг цена этих контрактов упала на 2%, до $84,07 за баррель, минимума с 24 августа.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,15%, до $82,17 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на 2,3%, до $82,31 за баррель, минимума с 30 августа.

Накануне нефть дешевела на перспективах ослабления мирового спроса, перевесивших опасения в отношении ограниченности предложения. В частности, данные Минэнерго США в среду показали значительное сокращение спроса на бензин. Его запасы подскочили в Штатах на 6,48 млн баррелей на прошлой неделе, сообщило министерство. При этом запасы нефти уменьшились на 2,22 млн баррелей.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных S&P Global Commodity Insights, предусматривал сохранение резервов бензина на прежнем уровне и снижение нефтяных запасов на 1,4 млн баррелей.