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06 октября 2023 года 16:05
"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги Halliburton с целью $42,6
"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги Halliburton Co. с целью $42,6 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12%, стоп-приказ: $36,9, говорится в комментарии инвестиционной компании. Менеджмент Halliburton ожидает многолетний растущий цикл в нефтесервисе, отмечают аналитики. По прогнозам консенсуса, в 2023 году капитальные затраты крупнейших американских нефтегазовых компаний наконец превысят уровень допандемийного 2019 года. За счет фокуса на американском рынке Halliburton может стать одним из основных бенефициаров данного тренда. "С технической точки зрения акции двигаются в рамках восходящего тренда. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $36,9 риск на портфель составит 0,3%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,2", - указывают в "Финаме". Halliburton - третья по доле рынка нефтесервисная компания в мире, уступающая лишь Schlumberger и Baker Hughes. Деятельность компании охватывает весь цикл услуг, необходимых для добычи нефти, - от бурения до ввода скважины в эксплуатацию. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-HALLIBURTON-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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