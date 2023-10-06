Рубль до конца года будет тяготеть к укреплению - "Тинькофф Инвестиции"

Рубль до конца года будет тяготеть к укреплению, говорится в комментарии "Тинькофф Инвестиций".

Аналитики "Тинькофф Инвестиций" считают, что ослабление рубля в последнее время все также связано с фундаментальными причинами: сокращением профицита по счету текущих операций, повышением оттока капитала как со стороны компаний, так и со стороны населения, снижением продаж валюты экспортерами. В дополнение, на этой неделе совпали два неблагоприятных фактора - окончание налогового периода и длинные выходные китайских банков, что ограничивает ряд операций с валютой и снижает ликвидность.

"Мы видели в августе жесткую реакцию ЦБ на падение российской валюты до уровня 100 руб./$1. Регулятор считает такую цену критической, поэтому не исключаем, что теперь власти могут вернуть контроль за движением капитала в случае сохранения повышенной волатильности в рубле на горизонте ближайших недель. Мы сохраняем наше мнение относительно того, что рубль до конца года будет тяготеть к укреплению. Этому во многом будет способствовать улучшение конъюнктуры на мировом рынке нефти и сужение дисконта Urals к Brent, которое мы наблюдаем в последние месяцы", - прогнозируют эксперты.

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