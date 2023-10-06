"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать акции НоваБев с целью 5950 руб

"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею "покупать акции "НоваБев Групп" (бывшая "Белуга Групп") с целью 5950 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования - декабрь 2023 года. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7%, сообщается в материале аналитиков.

"Акции Novabev Group снизились после дивидендной отсечки, однако высока вероятность роста котировок до прежних максимумов, - пишут эксперты. - Дивиденд за второе полугодие может быть на уровне или выше предыдущего, что увеличивает вероятность быстрого закрытия дивидендного гэпа рынком для получения новой выплаты. В первой декаде октября может опубликовать хороший операционный отчет за третий квартал, на фоне которого акции постепенно могут закрыть дивидендный гэп. Риском может выступать рост ключевой ставки, что увеличивает требуемую рынком доходность от акций и дивидендов".

Novabev (бывшая Beluga Group) - один из ведущих производителей алкогольной продукции в России. Компания занимает высокие позиции по производству водки и ликеро-водочных изделий, а также является одним из основных импортеров алкоголя в стране.

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