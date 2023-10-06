Brent - $84,2 за баррель

Фондовый рынок США слабо снизился в четверг. Рынки акций Азии растут на торгах в пятницу, за исключением японского. Цены на нефть восстанавливаются в пятницу утром.

Американские фондовые индексы завершили в небольшом минусе сессию в четверг, инвесторы оценивали макроэкономические статданные и новости крупных компаний.

Дефицит внешнеторгового баланса США в августе сократился почти на 10% относительно предыдущего месяца - до $58,3 млрд, сообщило министерство торговли страны. Это минимальный показатель почти за три года - с сентября 2020 года.

Согласно пересмотренным данным, в июле отрицательное сальдо торгового баланса составляло $64,7 млрд, а не $65 млрд, как было объявлено ранее. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение показателя в августе до $62,3 млрд, то есть на 4,2%, по данным Trading Economics.

Тем временем число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло до 207 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 205 тыс., а не 204 тыс., как сообщалось прежде. Эксперты ожидали более значительного повышения - до 210 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели.

Теперь все внимание рынка будет направлено на сентябрьский отчет по американскому рынку труда, который будет обнародован в пятницу. Консенсус-прогноз предполагает рост числа рабочих мест на 170 тыс. и снижение безработицы до 3,7% с августовских 3,8%.

"Отчет о занятости сейчас имеет критическое значение, - сказал управляющий директор Schwab Center for Financial Research Рэнди Фредерик. - Не думаю, что хорошие новости понравятся рынку. Особенно с учетом высоких ставок, сильного доллара и высоких цен на нефть".

Акции Conagra Brands (SPB: CAG) подешевели на 2%. Производитель готовых продуктов питания завершил первый квартал 2024 финансового года с чистой прибылью, но выручка не оправдала ожидания экспертов.

Рыночная стоимость Clorox Co. (SPB: CLX) упала на 5,2% после того, как производитель бытовых товаров кардинально ухудшил оценку основных финансовых показателей за первый квартал 2024 финансового года (июль-сентябрь 2023 года) в связи с августовской кибератакой на его информационные системы.

Стоимость бумаг Constellation Brands (SPB: STZ) опустилась на 3,2%, хотя американский производитель алкогольных напитков вернулся к чистой прибыли во втором квартале 2024 финансового года, при этом скорректированный показатель и выручка оказались лучше ожиданий аналитиков.

Капитализация Rivian (SPB: RIVN) рухнула на 23% на планах производителя электромобилей разместить "зеленые" конвертируемые облигации с погашением в 2030 году на сумму $1,5 млрд.

Цена бумаг шведского производителя электромобилей премиум-класса Polestar Automotive Holding на торгах в Нью-Йорке снизилась на 1,9%. Между тем в июле-сентябре компания поставила около 13,9 тыс. электромобилей, показатель вырос в полтора раза относительно аналогичного периода прошлого года.

Американский производитель компьютерной техники и разработчик ИТ-решений Dell Technologies (SPB: DELL) увеличил программу обратного выкупа акций на $5 млрд, до $10 млрд, и анонсировал повышение дивидендов на 10% ежегодно до конца 2028 фингода. Несмотря на это, цена бумаг компании опустилась на 1,5%.

Крупнейшая нефтегазовая компания США Exxon Mobil (SPB: XOM) в третьем квартале прогнозирует дополнительную прибыль в размере приблизительно $1 млрд за счет повышения цен на нефть, однако в нефтехимическом сегменте прибыль может сократиться на $400-600 млн. Капитализация компании снизилась на 2,3%.

Dow Jones Industrial Average опустился на 0,03% и составил 33119,57 пункта. Лидерами снижения в индексе стали акции Coca-Cola Co. (SPB: KO), подешевевшие на 4,8%.

Значение Standard & Poor''s 500 понизилось на 0,13% - до 4258,19 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,12% и составил 13219,83 пункта.

Фондовые индексы крупнейших стран Азии растут в ходе торгов, слабое снижение демонстрирует только японский рынок.

Тем не менее, текущую неделю индикаторы завершают в существенном минусе на фоне повышения доходности гособлигаций, отмечает Trading Economics.

Биржи материкового Китая всю недели оставались закрытыми в связи с государственными праздниками.

Потребительские расходы в Японии в августе увеличились на 3,9% относительно предыдущего месяца и сократились на 2,5% в годовом выражении (минимальное сокращение за пять месяцев), согласно опубликованным в пятницу официальным данным. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 0,9% и падение второго на 4,3%.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:31 МСК опустилось менее чем на 0,1%. С начала недели индикатор потерял около 2,5%.

В число лидеров снижения входят акции нефтяной компании Inpex, подешевевшие на 2,6%, автомобильной Mitsubishi Motors - на 2,3%, производителя парфюмерии и косметики Shiseido - на 1,9%.

Помимо этого снижается стоимость бумаг технологических компаний, в том числе Renesas Electronics (-2,4%), Tokyo Electron (-1,7%), Advantest (-1,7%), Panasonic (-1,9%).

Гонконгский индекс Hang Seng к 8:37 МСК увеличился на 1,5%.

Существенный подъем котировок показывают акции владельца сети ресторанов Haidilao International - на 3,2%, энергетических ENN Energy и Hong Kong & China Gas - на 2,9% и 2,8% соответственно, фармацевтической Sino Biopharmaceutical (SPB: 1177) - на 2,6%, интернет-компании Baidu Inc. (SPB: BIDU) - на 2,6%.

Также прибавили в цене бумаги ритейлеров Alibaba (SPB: BABA) и JD.com Inc. (SPB: JD) - на 1,6% и 1,2% соответственно, разработчика игр Netease Inc. (SPB: NTES) - на 2,3%, производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) - на 1,4%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:32 МСК увеличился на 0,3%.

Бумаги сталелитейной компании Posco подорожали на 0,6%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 0,7%.

В то же время котировки акций Samsung Electronics Co., крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, опустились на 0,5%, авиакомпании Korean Air Lines - на 0,7%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавил с открытия рынка 0,4%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto повысилась на 1,2% и 1,1% соответственно.

Помимо этого выросли котировки акций страховщиков QBE Insurance Group и Medibank Private - на 2,7% и 2,3% соответственно, а также крупнейших банков страны Commonwealth Bank - на 1,1%, Westpac Banking - на 2,1%, ANZ Group - на 0,9%, National Australia Bank - на 1,5% и Macquarie Group - на 0,5%.

Цены на нефть восстанавливаются в пятницу после обновления минимумов с августа по итогам предыдущей сессии.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на Лондонской бирже ICE Futures к 8:09 мск в пятницу составляет $84,2 за баррель, что на $0,13 (0,15%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии. В четверг цена этих контрактов упала на $1,74 (2%), до $84,07 за баррель, минимума с 24 августа.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,21 (0,26%), до $82,52 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на $1,91 (2,3%), до $82,31 за баррель, минимума с 30 августа.

Накануне нефть дешевела на перспективах ослабления мирового спроса, перевесивших опасения в отношении ограниченности предложения. В частности, данные Минэнерго США в среду показали значительное сокращение спроса на бензин. Его запасы подскочили в Штатах на 6,48 млн баррелей на прошлой неделе, сообщило министерство. При этом запасы нефти уменьшились на 2,22 млн баррелей.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных S&P Global Commodity Insights, предусматривал сохранение резервов бензина на прежнем уровне и снижение нефтяных запасов на 1,4 млн баррелей.