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06 октября 2023 года 11:34

Рынок акций РФ утром продолжил консолидацию, поддержку оказывает подросшая нефть

Москва. 6 октября. Рынок акций РФ утром в пятницу консолидируется при смешанной динамике цен blue chips, поддержку оказывает некоторое улучшение внешней фондовой конъюнктуры, подросшая нефть (Brent поднялась к $84,5 за баррель) и ослабление рубля.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3132,21 пункта (+0,01%), индекс РТС - 977,25 пункта (-0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1,9%.

Доллар подрос до 100,88 рубля (+0,47 рубля), максимум сделок на утренней сессии составил 101,5 руб./$1.

Подорожали акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,1% и +1% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,1%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,1%).

Подешевели акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,5%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1% и -0,2% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,1%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,1%).

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", в краткосрочной перспективе российский рынок, вероятно, продолжит торговаться в широком диапазоне с нижней поддержкой в районе 3000 пунктов и верхним сопротивлением на уровне 3300 пунктов по индексу МосБиржи. Однако серьезных катализаторов для подъема к верхней границе в ближайшее время нет. В США в пятницу выйдет ключевая статистика недели - отчет по рынку труда за сентябрь. Сильный рынок труда способствует удержанию высоких ставок ФРС. Аналитики ожидают снижения уровня безработицы до 3,7% и роста рабочих мест на 163 тыс.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рублевый индекс МосБиржи продолжает движение в диапазоне 3110-3155 пунктов, а долларовый РТС протестировал минимум сентября 980 пунктов из-за девальвации рубля. Следующей целью движения при пробое 980 пунктов для РТС может стать минимум июля 951 пункт.

В пятницу последний день можно купить акции банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) с дивидендами за I полугодие 2023 года в размере 19,08 руб. на обыкновенную бумагу (доходность 6,8% - самая высокая в РФ на данный момент). Акции кредитной организации, несмотря на привлекательную доходность, так и не смогли закрепиться выше психологически важного уровня 300 руб., но с учетом регулярной выплаты дивидендов эмитентом и высоких прибылей в банковском секторе могут вновь стать интересными после отсечки. За рубежом итог дня, вероятно, определит ключевой отчет по рынку труда США за сентябрь, считает аналитик.

Аналитики Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) ожидают, что индекс МосБиржи останется в диапазоне 3100-3150 пунктов. Не исключено, что индекс предпримет попытки продвинуться к верхней границе диапазона на фоне продолжающегося ослабления рубля. Однако маловероятно, что там получится закрепиться ввиду сохраняющейся безыдейности на рынке и приближения выходных. Предпочтение аналитики по-прежнему отдают акциям нефтегазовых компаний.

По мнению руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, основными причинами девальвации рубля по-прежнему являются нехватка валютной выручки для удовлетворения спроса на доллар и юань, прежде всего, со стороны импортеров, а также ожидания роста бюджетных расходов.

Однако в ближайшее время не исключен разворот пары доллар-рубль вниз. На неделе Минфин РФ объявил, что в октябре ждет рекордной дополнительной валютной выручки со стороны нефтегазового сектора. Таким образом, по словам, Антонова, нефтяникам в первую очередь придется увеличить продажу заработанной валюты. Не исключено, что делать это они начнут не непосредственно перед последним днем уплаты налогов, а заблаговременно, пользуясь выгодным для них курсом, полагает аналитик.

Чем дешевле будет рубль, тем меньше валюты нужно будет продать экспортерам для расчетов с бюджетом. Поэтому, возможно, что власти вновь заговорят о введении норматива обязательной продажи валютной выручки. Не исключены также словесные интервенции в поддержку рубля, считает эксперт "Алор брокера".

Тем временем нефть Brent торгуется вблизи $84 за баррель. В районе $83-84 расположена сильная техническая поддержка, и после почти 15-процентного падения нефти здесь неплохо бы увидеть массовое закрытие "шортов" и начало активных спекулятивных покупок, считает аналитик.

Акции нефтяников игроки покупают под грядущую отчетность за третий квартал, которая обещает быть очень благоприятной. Наиболее привлекательно, по мнению эксперта, выглядят акции "Газпром нефти" и "Роснефти", по которым могут выплатить дивиденды за три квартала. В целом индекс МосБиржи находится примерно посередине широкого боковика 3000-3300 пунктов. Если не будет отскока нефти, то индикатор начнет снижаться под собственной тяжестью, считает Антонов.

В США накануне индексы акций снизились в пределах 0,1%, инвесторы оценивали макроэкономические статданные.

Дефицит внешнеторгового баланса США в августе сократился почти на 10% относительно предыдущего месяца - до $58,3 млрд, сообщило министерство торговли страны. Это минимальный показатель почти за три года - с сентября 2020 года. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение показателя в августе до $62,3 млрд, то есть на 4,2%, по данным Trading Economics.

Тем временем число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло до 207 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 205 тыс., а не 204 тыс., как сообщалось прежде. Эксперты ожидали более значительного повышения - до 210 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели.

Теперь все внимание рынка будет направлено на сентябрьский отчет по американскому рынку труда, который выйдет в пятницу в 15:30 МСК. Консенсус-прогноз предполагает рост числа рабочих мест на 170 тыс. и снижение безработицы до 3,7% с августовских 3,8%.

В Азии в пятницу преобладала позитивная динамика фондовых индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, австралийский ASX Australia подрос на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 0,3%, биржи материкового Китая закрыты в связи с праздниками по случаю Дня образования КНР, гонконгский Hang Seng прибавил 1,7%), "плюсуют" Европа (индексы CAC40, FTSE, DAX подросли на 0,3-0,7%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы подросли на 0,1-0,2%).

Потребительские расходы в Японии в августе увеличились на 3,9% относительно предыдущего месяца и сократились на 2,5% в годовом выражении (минимальное сокращение за пять месяцев), согласно опубликованным в пятницу официальным данным. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 0,9% и падение второго на 4,3%.

Объем заказов промышленных предприятий Германии в августе увеличился на 3,9% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство экономики. Аналитики в среднем прогнозировали повышение всего на 1,8%, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке цены утром в пятницу пытаются стабилизироваться после обновления накануне минимумов с августа.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $84,5 за баррель (+0,5% и -2% накануне), ноябрьская цена WTI - $82,81 за баррель (+0,6% и -2,3% в четверг).

Накануне нефть дешевела на перспективах ослабления мирового спроса, перевесивших опасения в отношении ограниченности предложения. В частности, данные Минэнерго США в среду показали значительное сокращение спроса на бензин. Его запасы подскочили в Штатах на 6,48 млн баррелей на прошлой неделе, сообщило министерство. При этом запасы нефти уменьшились на 2,22 млн баррелей.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных S&P Global Commodity Insights, предусматривал сохранение резервов бензина на прежнем уровне и снижение нефтяных запасов на 1,4 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Выборгский судостроительный завод" (MOEX: VSYD) (+7,4% и +6,2% "префы"), ПАО "Генетико" (MOEX: GECO) (+4,6%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+2,6%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+2,2%).

Подешевели бумаги "ИК Русс-инвест" (MOEX: RUSI) (-3%), ПАО "Россети Кубань" (MOEX: KUBE) (-2,9%), ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (-2,8%), ПАО "Россети Северный Кавказ" (MOEX: MRKK) (-2,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 8,64 млрд рублей (из них 1,7 млрд рублей пришлось на акции "Яндекса", 1,24 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 585,66 млн рублей на "префы" "Сургутнефтегаза").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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