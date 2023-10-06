Среднее значение курса рубля в 2023г может составить от 86 до 92 руб./$1 - "Газпромбанк Инвестиции"

Текущий курс рубля, вероятно, недооценен, среднее значение курса национальной валюты в течение 2023 года при сложившихся макроэкономических условиях может составить от 86 до 92 руб./$1, считают аналитики "Газпромбанк Инвестиции".

Укреплению рубля мешает ряд факторов, основным из которых может выступать аккумулирование валюты экспортерами за периметром России, отмечают эксперты. В платежном балансе вся экспортная выручка учитывается в плюс, чем обусловлено его положительное значение, однако в реальности значительная часть валюты, скорее всего, не попадает в Россию и остается на зарубежных счетах экспортеров в дружественных государствах, указывают они в комментарии.

"Укреплению рубля до обоснованных торговым балансом значений мог помочь возврат требования продажи экспортной выручки. Но это может помешать реализации инвестиционных планов российского бизнеса, включая обратный выкуп активов и акций. А властям ослабление рубля позволяет закрывать бюджетные расходы, объем которых в будущем году вырастет сразу на 21% - с 30,26 до 36,66 трлн рублей", - обращают внимание аналитики.

"Для укрепления рубля до его фундаментально обоснованных значений не просматривается удобных для всех участников рынка решений. По какому пути пойдут российские власти, сказать сложно. Однако, учитывая необходимость сохранения покупательской способности российской валюты, дальнейшее ослабление рубля, с нашей точки зрения, может начать встречать сильное сопротивление", - заключают эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.