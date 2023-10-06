Вероятно усиление давления на рубль в пятницу - ПСБ

Вероятна повышенная волатильность на российском валютном рынке и усиление давления на рубль на торгах в пятницу, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Утром пятницы доллар и юань продолжают тяготеть к росту. Выход доллара на трехзначные уровни по отношению к рублю заставляет опасаться локального всплеска волатильности на валютном рынке в условиях затягивания обсуждения властями мер по купированию навеса спроса на валюту, обусловленного активным экономическим ростом, а также ограниченностью предложения валюты со стороны экспортеров - следствия существенного изменения валютной структуры расчетов за экспорт с опережающим увеличением доли рубля и дружественных валют по сравнению с импортными операциями, - пишет аналитик в обзоре. - Не исключаем теста долларом зоны 104-106 руб./$1, юанем - отметки в 14 рублей. Мы рассчитываем, что "вылет" курса доллары в трехзначную зону будет недлительным, так как побудит власти на принятие мер, способных охладить валютный рынок. Кроме того, ждем уже во второй половине октября и увеличения предложения валюты с улучшением позиций рубля, на фоне уплаты крупным бизнесом разового налога на сверхдоход, и ожидаемого роста сборов нефтегазовых платежей в бюджет на фоне комфортных цен на нефть".

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