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06 октября 2023 года 09:45

Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики под влиянием противоречивых факторов

Москва. 6 октября. Котировки рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внутренних и внешних факторов, в том числе продолжающегося обесценения рубля и ожиданий очередного повышения ключевой ставки ЦБ РФ на октябрьском заседании, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили в небольшом минусе сессию в четверг, инвесторы оценивали макроэкономические статданные и новости крупных компаний. Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло до 207 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 205 тыс., а не 204 тыс., как сообщалось прежде. Эксперты ожидали более значительного повышения - до 210 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели. Теперь все внимание рынка будет направлено на сентябрьский отчет по американскому рынку труда, который будет обнародован в пятницу. Консенсус-прогноз предполагает рост числа рабочих мест на 170 тыс. и снижение безработицы до 3,7% с августовских 3,8%.

Тем временем, дефицит внешнеторгового баланса США в августе сократился почти на 10% относительно предыдущего месяца - до $58,3 млрд, сообщило министерство торговли страны. Это минимальный показатель почти за три года - с сентября 2020 года. Согласно пересмотренным данным, в июле отрицательное сальдо торгового баланса составляло $64,7 млрд, а не $65 млрд, как было объявлено ранее. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение показателя в августе до $62,3 млрд, то есть на 4,2%.

Фондовые индексы крупнейших стран Азии растут в ходе торгов, снижение демонстрирует только японский рынок. Тем не менее, текущую неделю индикаторы завершают в существенном минусе на фоне повышения доходности гособлигаций. Биржи материкового Китая всю недели оставались закрытыми в связи с государственными праздниками. Значение японского индекса Nikkei 225 по итогам торгов опустилось на 0,26% (с начала недели индикатор потерял около 2,5%). Гонконгский индекс Hang Seng к 8:37 МСК увеличился на 1,5%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:32 МСК вырос на 0,3%. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил с открытия рынка 0,4%.

В свою очередь цены на нефть восстанавливаются в пятницу после обновления минимумов с августа по итогам предыдущей сессии. Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на Лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск в пятницу составила $84,33 за баррель, что на 0,31% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. В четверг цена этих контрактов упала на 2%, до $84,07 за баррель, минимума с 24 августа. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подорожали к этому времени на 0,4%, до $82,64 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на 2,3%, до $82,31 за баррель, минимума с 30 августа.

Накануне нефть дешевела на перспективах ослабления мирового спроса, перевесивших опасения в отношении ограниченности предложения. В частности, данные Минэнерго США в среду показали значительное сокращение спроса на бензин. Его запасы подскочили в Штатах на 6,48 млн баррелей на прошлой неделе, сообщило министерство. При этом запасы нефти уменьшились на 2,22 млн баррелей. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных S&P Global Commodity Insights, предусматривал сохранение резервов бензина на прежнем уровне и снижение нефтяных запасов на 1,4 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 5 октября выросла в 3,9 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 24,896 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,485 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в четверг снизился на 0,13% и составил 105,69 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,1%, опустившись до 853,29 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Почта России БО-002P-03" (-1,23%), "Аэрофлот П01-БО-01" (-0,89%) и "АФК Система-1Р-24" (-0,58%), а в лидерах повышения - облигации "РЖД-001P-02R" (+0,48%), "Газпром капитал БО-05" (+0,27%) и "Полюс (MOEX: PLZL) ПБО-01" (+0,21%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) полностью разместили 7-летние бонды серии 001Р-28R с привязкой к ставке RUONIA объемом 45 млрд рублей. Компания установила финальный ориентир премии к RUONIA на уровне 120 базисных пунктов. Ставка 1-го купона составит, исходя из формулы RUONIA + спред, 13,37% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 29 сентября.

ООО "Газпром капитал" зафиксировал объем размещения выпусков облигаций серий БО-002P-09 и БО-002P-10 - он составит 30 млрд рублей для каждого выпуска. Холдинг установил финальный ориентир спреда к RUONIA на уровне 125 базисных пунктов. Предусмотрены квартальные переменные купоны. Ставка будет определяться как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из RUONIA + спред. Срок обращения выпусков - 4,5 года. Техразмещение запланировано на 10 октября.

Лизинговая компания "Роделен" установила финальный ориентир ставки 1-го купона 5-летних облигаций серии 002Р-01 объемом 750 млн рублей на уровне 15,75% годовых. Ориентиру соответствует доходность 16,95% годовых. Предусмотрены ежемесячные купоны и оферта в декабре 2025 года. Техразмещение запланировано на 10 октября.

ОАО "Асфальтобетонный завод N1" (АБЗ-1) 12 октября с 11:00 до 15:00 МСК планирует провести сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии 001P-05 объемом 1,5-2 млрд рублей. Ориентир доходности - 15,79% годовых. Ориентиры по ставкам купона: 1-5-й купонные периоды - 16,5%, 6-10-й купоны - 16%, 11-15-й купоны - 15%, 16-19-й купоны - 14% годовых. Предусмотрены ежемесячные купоны и амортизация: в даты выплат 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го купонов будет погашено по 16,5% номинальной стоимости бондов, в дату выплаты 36-го купона - 17,5% от номинала.

ООО "Моторика" перенесло на 16 октября сбор заявок на дебютный выпуск 3-летних облигаций серии БO-01 объемом 300 млн рублей. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 16,25% годовых, что соответствует доходности к погашению 17,27% годовых. Ставки 2-4-го купонов будут равны ставке 1-го купона. Купоны квартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: в дату выплаты 9-го купона будет погашено 10% от номинальной стоимости бондов, в дату выплаты 10-го купона - 20% от номинала, 11-го купона - 30%, 12-го купона - 40%. Техразмещение запланировано на 17 октября.

ООО "Аренза-про" 17 октября с 11:00 до 15:00 планирует собрать заявки на выпуск 5-летних облигаций серии 001Р-03 объемом не более 300 млн рублей. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 15% годовых, что соответствует доходности к оферте 16,08% годовых. Ставки 2-24-го купонов будут равны ставке 1-го купона. Предусмотрены ежемесячные купоны и оферта через 2 года.

ООО "Элемент лизинг" установило ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-06 объемом не менее 1 млрд рублей на уровне не выше 16% годовых. Компания во второй половине октября планирует собрать заявки на облигации. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны, а также амортизация: по 2,77% от номинальной стоимости бондов будет погашено в даты окончания 1-35 купонов, еще 3,05% - в дату погашения облигаций. Облигации будут размещены в рамках программы бондов эмитента объемом 30 млрд рублей.

ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" (прежнее название ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES)) установила ставки 25-28-го купонов облигаций серии БО-03 объемом 9 млрд рублей на уровне 8% годовых. ФСК ЕЭС разместила 35-летний выпуск в октябре 2017 года, ставка 1-го квартального купона составила 7,75% годовых.

ООО "Сибнефтехимтрейд" (Тюмень) установило ставку 22-го купона 5-летних облигаций серии БО-02 объемом 350 млн рублей на уровне 19,5% годовых. Компания разместила выпуск в январе 2022 года по ставке 15% годовых. Ставка 2-60-го купонов рассчитывается как сумма ключевой ставки Банка России, действующей в предпоследний рабочий день, предшествующий началу купонного периода, и 6,5%. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрено частично-досрочное погашение: в даты окончания 54-59-го купонов будет погашено по 14,28% от номинальной стоимости, еще 14,32% от номинала - в дату окончания 60-го купона. Также предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 25-48-го купонов.

ООО "Трейд менеджмент" установило ставку 48-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 14% годовых. Компания разместила 4-летние облигации объемом 200 млн рублей в декабре 2019 года. Ставка 1-го купона была установлена в размере 13% годовых. Купоны по бумагам ежемесячные. Ставки 1-48-го купонов определяются по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на седьмой рабочий день, предшествующий дате каждого купонного периода, плюс маржа 6,5%, при этом максимальная ставка не может превысить 14% годовых. Бумаги имеют амортизационную структуру погашения: по 10% от номинала выплачивается каждый квартал начиная с 21-го купона. Мосбиржа 22 ноября 2019 года зарегистрировала программу облигаций компании серии 001P объемом до 2 млрд рулей. В рамках 50-летней программы облигации могут быть размещены на срок до 4 лет. Других выпусков облигаций компании в обращении нет.

АО "Гидромашсервис" (входит в "Группу ГМС") выкупило по оферте 944 тыс. 039 облигаций серии БО-03 по цене 100% от номинала, или 31,5% эмиссии. Компания разместила 10-летний выпуск объемом 3 млрд рублей в октябре 2020 года по ставке 7,95% годовых. В сентябре 2022 года эмитент досрочно погасил часть выпуска на 1,475 млрд рублей, выкупленную по оферте. В результате объем займа в обращении составляет 1,5 млрд рублей.

ПАО "Русал Братск" приняло решение 23 октября досрочно погасить выпуск облигаций серии БО-001P-01 объемом 15 млрд рублей. Погашение состоится в дату окончания 9-го купонного периода. Десятилетний выпуск был размещен в июне 2020 года по ставке квартального купона 6,5% годовых.

Владельцы 3-летних облигаций научно-технического центра "Заслон" серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей получили право требовать досрочного погашения бондов из-за реорганизации акционерного общества. 18 сентября внеочередным общим собранием акционеров АО "Заслон" было принято решение о реорганизации в форме выделения из акционерного общества нового юридического лица - АО "Новосиб". Сообщение о реорганизации эмитента опубликовано в журнале "Вестник государственной регистрации" от 4 октября 2023 года. НТЦ "Заслон" завершил размещение бондов серии 001Р-01 в мае текущего года по ставке 12,5% годовых. Заем размещен в рамках программы облигаций компании объемом до 50 млрд рублей, зарегистрированной в ноябре 2021 года. Облигации в рамках бессрочной программы могут размещаться на срок до 10 лет.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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