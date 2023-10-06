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06 октября 2023 года 09:41
Котировки ОФЗ окажутся под давлением на торгах в пятницу - ПСБ
Котировки рублевых гособлигаций окажутся под давлением на торгах в пятницу из-за ослабления рубля и ухода курса пары доллар/рубль выше трехзначного числа, сообщается в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича. "Доходности ОФЗ в четверг технически скорректировались вниз после заметного роста накануне - доходность 5-летних и 10-летних ОФЗ снизилась на 5 б.п. (до 12,34% и 12,0% годовых соответственно). Дополнительную поддержку рынку могло оказать получение средств после погашения в среду выпуска на 150 млрд руб. Реинвестирование средств от погашения выпуска ОФЗ локально может поддержать котировки госбумаг в ближайшие несколько торговых дней, однако преодоление парой USD/RUB отметки в 100 руб. будет оказывать значительно большее давление на котировки ОФЗ в отсутствие действенных мер со стороны регулятора", - пишет эксперт. Грицкевич также обращает внимание, что в текущей ситуации вероятность дальнейшего повышения ставки ЦБ РФ выглядит крайне высокой, в результате чего по-прежнему целесообразно удерживать превалирующую долю флоатеров в облигационном портфеле. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОФЗ-ОБЛИГАЦИИ-ПРОГНОЗ
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