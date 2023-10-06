Цена золота обладает шансами на отскок с первой целью $1850/унц. - БКС Экспресс

Котировки золота обладают шансами на подъем с ближайшей целью на уровне $1850 за тройскую унцию, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Участники рынка драгметаллов ждут пятничную статистику по занятости в США. Он нее будет зависеть траектория доллара, с которым у унции обратная корреляция. Но в целом видится, что отскок цены золота созрел", - пишет аналитик в комментарии.

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