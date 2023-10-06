Фундаментальная картина нефтяного рынка остается позитивной - БКС Экспресс

Фундаментальная картина нефтяного рынка остается позитивной, высокий потенциал для восстановления котировок марки Brent может сделать фьючерсы привлекательными для покупок на следующей неделе, считает эксперт БКС Экспресс Игорь Галактионов.

"Цены на нефть в четверг оставались под давлением, потери предыдущей сессии росли. Высокая волатильность нефтяных контрактов в очередной раз подчеркивает, насколько высок уровень неопределенности в отношении сырьевых цен и как быстро меняются настроения рынка, - пишет аналитик в обзоре. - Между тем фундаментальная картина остается позитивной. Дефицит поставок никуда не делся, а признаки ослабления спроса носят локальный характер и могут оказаться временными. Высокий потенциал для восстановления котировок может сделать нефтяные фьючерсы привлекательными для покупок на следующей неделе. Ближайшая значимая поддержка находится в районе $81,5-82 за баррель. При сохранении негативного сантимента покупатели могут ориентироваться на эту зону по выкупу просадки. Целью восстановительного движения может стать возвращение выше $90 за баррель".

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