Доллар превысил 101 руб. впервые с 14 августа, рубль обесценился почти в 2 раза с лета прошлого года

Москва. 6 октября. Российский рубль заметно дешевеет к основным мировым валютам в ходе утренних торгов на Московской бирже в пятницу; при этом доллар США превысил отметку 101 рубль впервые с 14 августа и приблизился к максимумам года (101,75 руб./$1).

Курс доллара США составил 101,5 руб./$1 в 8:14 МСК, что на 1,1 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 106,9 руб./EUR1, подорожав на 1,13 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,11 рубля - до 103,93 руб. Курс китайского юаня поднялся на 14,1 копейки - до 13,868 руб.

В конце июня-начале июля прошлого года доллар США торговался вблизи уровней 50-51 руб./$1, евро - 51-52 руб./EUR1, китайский юань - 7,5-7,8 рубля. Таким образом, с лета прошлого года рубль обесценился к основным мировым валютам почти в 2 раза.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", одной из основных причин возобновившегося снижения курса рубля стало окончание налогового периода сентября. При этом высокие мировые цены на нефть, а также заметное повышение ключевой ставки ЦБ РФ за последние несколько месяцев (до 13% годовых) пока не в состоянии оказать устойчивую поддержку нацвалюте. На внутреннем валютном рынке наблюдаются лишь локальные периоды укрепления рубля на фоне действий Банка России и словесных интервенций российских властей. Рынок внимательно следит за идущей дискуссией относительно возможного введения дополнительных мер валютного контроля. Но пока никаких конкретных решений не принято, рубль продолжает торговаться с повышенной волатильностью.

Банк России и правительство РФ реагируют на ослабление рубля, эти шаги правильные, заявил президент России Владимир Путин в рамках международного дискуссионного клуба "Валдай". "Да, у нас есть проблемы, мы их видим - невозврат выручки, ослабление валюты национальной. Мы это видим. И центральный банк, и правительство реагируют на это. Я уверен, что шаги правильные и будут результаты хорошие", - сказал Путин.

Помощник президента Максим Орешкин, отвечая после заседания на вопрос журналистов, когда эти меры приведут к укреплению рубля, сказал: "Рано или поздно".

Путин в середине сентября заявил, что власти РФ видят "сдержанный" возврат выручки экспортерами. "На сегодняшний день уже практически восстановились логистические цепочки поставки товаров. Все как бы так нормализовалось. Но мы видим, это связано и с курсом национальной валюты в том числе, сдержанный возврат, так я мягко скажу, валютной выручки, желание где-то что-то опять за границей разместить. Мы же это видим, мы все понимаем", - сообщил президент на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Тогда он заявил, что с бизнесом нужно договориться. "Они должны понимать и исходить из того, что здесь надежнее работать, поэтому не надо наступать на одни и те же грабли. Я уверен, что меня понимают те, к кому я обращаюсь", - отметил Путин. При этом он добавил, что "резких движений" в области мер валютного контроля никто делать не будет.

Чуть позже председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что доля рубля в выручке экспортеров, по последним данным, составила 42%, при этом порядка 90% возвращенной валютной выручки компании-экспортеры продолжают продавать.